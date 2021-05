Espanjansiruetanat tuntevat kipua, eikä niiden saa antaa kärsiä - Katinalassa tuskaillaan espanjansiruetanoiden lisääntymistä

Haitalliseksi vieraslajiksi säädettyjen espanjansiruetanoiden määrä on nyt huipussaan, sillä lauha ja kostea talvi suosi niiden talvehtimista. Esimerkiksi Katinalassa Hattulassa on tavattu tänä keväänä vahingollisia nilviäisiä poikkeuksellisen paljon. Erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta (Luke) sanoo, että lauha viime talvi suojasi espanjansiruetanoita ja niistä on tullut paljon ilmoituksia. Syksy oli leuto ja lumi tuli myöhään sulaan maahan. Espanjansiruetana…