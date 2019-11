Estääkö tatuointi tai lääkitys verenluovutuksen? – Väärinkäsitys saattaa estää auttavan käden ojentamisen

Verenluovutukseen liittyy useita myyttejä ja uskomuksia, joiden vuoksi jotkut saattavat jättää menevättä verenluovutukseen.

Veripalvelu pyrkii kumoamaan somekanavissaan ja ohjeistamaan ihmisiä infopuhelimessaan. Moneen kysymykseen ei ole selvää kyllä tai ei -vastausta, mutta toisiin on.

Veripalvelu listasi yleisimpiä väärinkäsityksiä luovutukseen liittyen.

”Lääkitykseni estää verenluovutuksen”

Suurin osa lääkkeistä ei ole este verenluovutukselle. Yleisimmin luullaan väärin, että kaikki verenpaine-, astma- tai masennuslääkkeet estäisivät verenluovutuksen, mutta lääkettä tärkeämpi tieto on sairaus tai terveydellinen tilanne, joka saattaa olla este luovutukselle.

Esimerkiksi diabeteksen hoitoon käytettävä pistettävä insuliini estää verenluovutuksen, mutta diabeteksen tablettihoito ei ole este verenluovutukselle.

”Minulla on tatuointeja, joten en voi luovuttaa”

Tatuoinnit eivät estä verenluovutusta, kunhan tatuoinnin otosta on kulunut vähintään 4 kuukautta. Mikäli tatuointi on kyynärtaipeessa pistokohdassa, verenluovutus on mahdollista, mikäli ihoalue on siisti ja suoni näkyvissä.

– Ainoastaan aivan tuoreen tatuoinnin kanssa ei siis voi tulla luovuttamaan verta. Sama varoaika koskee myös lävistyksiä, korvien rei’itystä, kestopigmentointia ja microbladingia, hoitaja Päivi Luukkanen Verenluovutuksen palveluyksiköstä täsmentää.

”Olen ollut hiljattain leikkauksessa, en siis voi luovuttaa”

Leikkauksen aiheuttamat verenluovutustauot vaihtelevat paljon, yleisimmin yhdestä viikosta neljään kuukauteen. Esimerkiksi polven tai lonkan proteesileikkauksesta seuraa vähintään neljän kuukauden varoaika, mutta silmän taittovirheleikkauksesta vain viikon.

Puolen vuoden luovutuseste muutettiin useampi vuosi sitten.

”En tiedä veriryhmääni, joten en voi luovuttaa”

Omaa veriryhmää tai muita veriarvoja ei tarvitse tietää luovuttaakseen verta. Jokaisen luovutuksen yhteydessä määritellään luovutetun veren veriryhmä sekä testataan veriturvallisuuden kannalta tärkeät infektionäytteet.

– Ensimmäisen luovutuksen jälkeen oman veriryhmän saa tietoon noin viikon kuluttua, jolloin sitä voi tiedustella verenluovuttajien maksuttomasta infopuhelimesta, Luukkanen vinkkaa.

”Minulla on yleinen veriryhmä, joten minua tuskin tarvitaan”

Verenluovuttajia tarvitaan jokaisesta veriryhmästä. Jos veriryhmä on yleinen, myös kyseisen veriryhmän veren tarve on suurempi potilasmäärän kasvaessa.

Veripalvelu ohjaa luovuttajia seuraamaan kotisivuillaan näkyviä pisaroita ja tulemaan sellaisena päivänä, jolloin oman veriryhmän pisara on puolillaan tai alle.

”Olen liian vanha, vereni ei varmaan enää kelpaa?”

Jos on terve, niin verta voi luovuttaa siihen päivään asti, kunnes täyttää 71 vuotta. Ensiluovutus tulee kuitenkin tehdä alle 60-vuotiaana. Jos haluaa luovuttaa yli 65-vuotiaana, tulee verenluovutuksessa käydä vähintään joka toinen vuosi.