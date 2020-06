Etanaroskikset, rautasulfaatti ja pihdit aseina Riihimäen sodassa etanoita vastaan – Katso videolta etanakävelyn tulokset

Espanjansiruetanoista monta vuotta kärsinyt Riihimäen kaupunki järjestää tänä vuonna etanakävelyitä, joiden aikana kaupunkilaiset keräävät etanoita pois.

Edellisten vuosien etanaroskisten lisäksi kaupungin uudet aseet etanoita vastaan ovat tänä kesänä kaupunkiin palkattu vieraslajikoordinaattori ja rautasulfaatin jakaminen valittujen alueiden asukkaille.

Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, jota esiintyy erityisen paljon Riihimäellä.

Kesäkuiselle etanakävelylle on kerääntynyt kourallinen ihmisiä. Pihdit, tyhjät maitopurkit tai muut astiat ovat etanakävelijöiden varustus kun he kiertävät Kumelan omakotitaloalueella.

– Onhan tämä vähän tällaista hupijuttua, mutta tärkeää. Yksi ilta siivosin pihaltani 20 minuutissa noin 200 etanaa, kävelylle osallistunut Juhani Pullinen kertoo.

Pullinen kiinnostui etanoiden torjumisesta, kun niitä ilmestyi hänen pihapiiriinsä 3–4 vuotta sitten.

Espanjansiruetanat aiheuttavat vahinkoa syömällä pihamaiden istutuksia ja kukkia. Lisäksi niiden erittämä lima voi sisältää haitallisia bakteereja.

Etanakaupunkien edelläkävijä

Riihimäen kaupunki on edelläkävijä espanjansiruetanoiden torjunnassa. Kaupungista on löytynyt jo monta vuotta 13 etanaroskista, joihin on mahdollista palauttaa kerättyjä etanoita.

Etanakävelyt ovat yksi tapa estää espanjansiruetanoiden leviämistä. Kävelyitä on tarkoitus jatkaa läpi kesän.

– Muissa kaupungeissa ei tehdä näin laajamittaista työtä etanoiden torjumisen eteen, kertoo Riihimäen kaupungin vieraslajikoordinaattori Eerika Pesonen.

Riihimäellä espanjansiruetanat ovat iso ongelma.

– Esimerkiksi tuontikukat ja -kasvit sekä maa-aineksien siirto levittävät etanoita. Ne menevät sinne missä on kosteaa. Maa on kosteaa läpi Riihimäen kaupungin, joten tämä on otollinen paikka niille.

Viime vuonna Pesonen työskenteli Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella ja kävi lukuisilla etanapaikoilla. Silti etanoiden määrä Riihimäellä yllätti hänet.

Etanoiden kerääminen kuin marjanpoimintaa

Kävelyn aikana etanoita ei tarvitse kaukaa etsiä, sillä niitä löytyy useita aivan tien vierestä. Vaikka espanjansiruetanat voivat kasvaa yli kymmenen sentin mittaisiksi, on niitä silti vaikeaa havaita.

Lopulta silmä harjaantuu löytämään etanoita hieman kuin marjanpoiminnassa.

”Etanoita ei pysty enää kokonaan hävittämään, mutta leviäminen pystytään aktiivisella työllä estämään ja kantaa vähentämään.”

Kävelylle osallistuvalla Katja Salolla on kokemusta etanoiden havaitsemisesta. Hän kerää lähes joka päivä pihaltaan löytyvät etanat. Lisäksi etanoita tarttuu mukaan myös koiran kanssa lenkillä käydessä.

Pesosen mukaan Riihimäen asukkaat ovat aktiivisesti olleet mukana torjumassa haitallista lajia.

– Joka aamu näen ihmisiä keräämässä etanoita pois kaduilta.

Paras aika etanoiden keräämiselle on joko aikaisin aamulla tai iltahämärässä, jolloin etanat lähtevät liikkeelle.

Tehokkaimpia keinoja etanoiden torjumiseksi ovat kerääminen ja rautafosfaatin kylväminen omaan pihamaahan.

– Etanoita ei pysty enää kokonaan hävittämään, mutta leviäminen pystytään aktiivisella työllä estämään ja kantaa vähentämään, Pesonen kertoo. HäSa