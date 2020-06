Etteplan aloittaa uudet yt-neuvottelut – Nyt väkeä lomautetaan "toistaiseksi"

Yhtiö ilmoittaa, että sen palvelujen kysynnän heikentyminen on pitkittynyt.

Etteplan aloittaa uudet yt-neuvottelut henkilöstönsä lomautuksista. Yhtiö arvioi joutuvansa lomauttamaan 570 henkilöä Suomen 2 100 työntekijän henkilöstöstään.

Etteplan kävi jo maaliskuussa yt-neuvottelut lomautuksista ja lomautti henkilöstöään. Yhtiö ilmoittaa nyt, että kysynnän muutos ja työkuorman väheneminen ovat toistaiseksi jääneet arvioitua pienemmäksi. Tilanteen kesto on kuitenkin pitkittynyt.

– Koronapandemialla on kuitenkin valitettavasti edelleen vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntään ja epävarmuus jatkuu, sanoo Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki yhtiön tiedotteessa.

Yt-neuvottelujen piirissä on koko Etteplanin henkilöstö. Lomautukset aiotaan nyt tehdä toistaiseksi voimassa olevina, kun edelliset lomautukset tehtiin enimmillään 90 päiväksi.