EU-ruokaa saatavilla Janakkalan seurakunnassa

Janakkalaan on saatu uusi kuorma EU-ruokaa. EU-ruoka on maksutonta, ja sitä on seurakunnasta saatavilla ympäri vuoden. Ruokaa voi noutaa kerran kuussa varaamalla etukäteen ajan diakoniatoimistoon Turenkiin tai Tervakoskelle.

Ruoan hakijan pitää todistaa henkilöllisyytensä ja hänellä olisi hyvä olla oma kassi mukana.

Ruoka-apua rahoittaa Euroopan unionin Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Suomessa Maaseutuvirasto vastaa ruoka-avun hallinnosta ja toteutuksesta.