Euroopan autoteollisuus seisoo – SSAB joutuu lomauttamaan työntekijänsä

Euroopan teollisuuden alasajo vaikuttaa väkisin SSAB:n tuotantoon myös Hämeenlinnassa.

– Markkina on aivan sekaisin. Jotakin pitää tehdä, sanoo SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala.

SSAB aloittaa yt-neuvottelut koko Suomen henkilöstön lomautuksista. Ne eivät koske Ruukki Constructionin ja terästukkuri Tibnorin henkilöstöä.

Lomautukset alkavat aikaisintaan viikolla 16 eli käytännössä pääsiäisen jälkeen.

Toista tuhatta työntekijää

SSAB on erittäin merkittävä työllistäjä Hämeenlinnassa ja koko Kanta-Hämeessä. Yhtiöllä on Hämeenlinnassa toista tuhatta työntekijää. Henkilöstö on kasvussa, sillä putkitehtaan tuotantoa kasvatetaan. Alihankinta ja kuljetukset työllistävät niin ikään paljon ihmisiä.

– Isoin kysymys varmaan on autoteollisuus. Tietääkseni Euroopassa ei ole yhtään autotehdasta, joka olisi toiminnassa.

– Italia ja Espanja ovat kokonaan kiinni, Huhtala sanoo.

Autoteollisuus on erittäin iso terästeollisuuden asiakas Euroopassa. Myös Hämeenlinnan tehdas valmistaa paljon sinkittyä terästä autoteollisuudelle ja sen alihankkijoille.

– Alihankkijat ovat kiinni. Pienten yritysten ongelmat kasvavat koko ajan, Huhtala kuvaa tilannetta.

SSAB Europen markkinatilanne ei ollut erinomainen ennen koronakriisiäkään. Se joutui syksyllä lomauttamaan henkilöstöään Suomessa. Teknologiateollisuuden työtaistelut söivät talvella SSAB Europen tulosta.

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Karo Suoknuuti sai tiedon yt-neuvotteluista myöhään maanantain iltapäivällä.

– Toivomme tietenkin, että lomautuksista ei tule pitkiä. Tilanne poikkeaa nyt siitä, kun yleensä käydään yt-neuvotteluja.

Nokian Renkaat aloitti

Viime viikolla ensimmäinen suuri suomalainen teollisuusyritys ilmoitti tuotantonsa keskeyttämisestä. Nokian Renkaat aikoo lomauttaa Suomessa yli 1 600 työntekijää.

Nokian Renkaiden hallitus puolitti esityksensä osakkaille jaettavasta osingosta. SSAB:n hallitus puolitti niin ikään osinkoehdotuksensa. Maanantaina SSAB ilmoitti sen hallituksen esittävän yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta lainkaan.