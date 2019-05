Euroopan vanhin kotka löytyi kuolleena taistelun jälkien keskeltä

Euroopan vanhin maakotka löytyi kuolleena maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan Pyhännältä. Asiasta tiedotti Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus tiistaina.

Löydettäessä linnun ympärillä oli hieman verta ja merkkejä taistelusta. 34-vuotiaan naaraskotkan löysi iisalmelainen luontoharrastaja Antti Juutinen, joka toimitti linnun Ruokavirastoon sekä teki rengasilmoituksen Luomukseen. Näin kävi ilmi, että kyseessä oli ikäennätyskotka.

Ruumiinavauksessa kotkassa havaittiin ilmeisesti taistelun aiheuttamia haavoja ja ruhjevammoja sekä pyrstön tyvestä yksi hauli. Lisäksi linnun ravitsemustila oli heikko. Sairauksia eläimellä ei kuitenkaan todettu.

Kuolinsyystä ei tiedotteen mukaan ole varmuutta, mutta voi olla, että taistelun ja ampumisen tuomat stressi ja rasitus aiheuttivat shokin ja lopulta kuoleman.

Lintu piilotteli yli 30 vuotta

Ennätyskotka eli 34 vuoden, 8 kuukauden ja 28 päivän ikäiseksi. Lintu syntyi keväällä 1983 Kainuussa ainoana poikasena, jolloin se myös rengastettiin.

Seuraavan kerran rengastettu kotka kohdattiin pari vuotta myöhemmin Lounais-Suomen Laitilassa.

Tämän jälkeen kotka pysyi piilossa kameroilta ja ihmissilmiltä yli 30 vuotta, kunnes se tämän vuoden tammikuussa tunnistettiin luontokuvaaja Ari Komulaisen Pohjois-Savossa ottamasta kuvasta.

Vuosien 1913 ja 2018 välillä Suomessa on rengastettu lähes 3 900 maakotkaa. Luomuksen mukaan vuosittain rengastetaan keskimäärin reilut sata maakotkan poikasta. Määrään vaikuttaa pesimämenestys.

Suurin osa Suomen maakotkista pesii poronhoitoalueella. Lintua on aiemmin vainottu, mutta kanta on saatu hitaaseen kasvuun maksamalla paliskunnille korvaus maakotkien pesämäärän perustella. Maakotka on kuitenkin Suomessa edelleen hyvin harvinainen pesimälintu.