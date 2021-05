Eurooppa-päivä juhlistaa Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä

Tänään vietetään Eurooppa-päivää, joka on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden merkkipäivä.Eurooppa-päivää on vietetty vuodesta 1986 lähtien. Suomessa päivää on vietetty Euroopan unioniin liittymisestä lähtien eli vuodesta 1995 alkaen.Eurooppa-päivä on samalla myös Schumanin julistuksen vuosipäivä. Tänä päivänä vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa 9. toukokuuta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista, mitä pidetään nykyisen Euroopan unionin…