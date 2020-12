Evon tiedekansallispuiston suunnitelmia kyseenalaistavalta kansanedustajalta kirjallinen kysymys paikallisten toimijoiden huomioimisesta

Kansaedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen paikallisten toimijoiden huomioimisesta Evon kansallispuistohankkeen suunnittelussa. Evolle kaavaillun tiedekansallispuiston suunnitelmia aiemminkin kyseenalaistanut Kemppi on huolissaan alueen statuksen muuttumisen vaikutuksista. Kempin mukaan retkeilyalueen muuttaminen kansallispuistoksi on herättänyt paljon kysymyksiä esimerkiksi metsästyksen, metsähoidon, koulutuksen tai maankäytön osalta. Kemppi järjesti joulukuun alussa etätilaisuuden, jossa suunnitelmat saivat osallistujilta myös arvostelua. –…

