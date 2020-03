Entinen pääministeri, nykyinen kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että hallitus on oikealla tavalla hoitamassa koronavirusepidemian aiheuttamaa kriisiä.

– Hallitus on tehnyt juuri oikeat ja vaadittavat toimet epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Niille toimille annan ehdottomasti kaiken tukeni. Ihmisten terveys on ykkösasia ja se edellä pitää tämmöisessä tilanteessa päätöksiä tehdä, Sipilä sanoo.

Seuraava vaihe kriisin hoitamisessa on varautua tukemaan maan taloutta ja minimoimaan työttömyydestä ja lomautuksista aiheutuva inhimillinen kärsimys. Siinä pitää myös toimia nopeasti ja tehdä kaikki mahdollinen, mieluummin enemmän kuin liian vähän.

– Tästä on tulossa pahempi kriisi kuin 70-luvun öljykriisi, 90-luvun lama tai finanssikriisi kaikkine seuraamuksineen. Terveitä yrityksiä ei saa tässä tilanteessa päästää konkurssiin, muuten uhkaa suurtyöttömyys ja siitä tilanteesta on vaikeaa palautua.

Sipilä ennustaa jopa 15 prosentin talouskurimusta

Suomen Pankki ja Etla ovat ennustaneet Suomen talouden supistuvan enimmillään 4–5 prosenttia. Sipilän oma ennuste on tätä jopa paljon enemmän, 5–15 prosenttia.

Hänen mukaansa juuri tällaisten tilanteiden varalta on tehty töitä valtion matalan velkasuhteen eteen.

– Onneksi edellisellä kaudella saatiin velkasuhde alle 60 prosentin. Nyt se antaa liikkumavaraa, jotta voidaan väliaikaisesti tämän kriisin takia velkaantua. Kun kriisi on ohi, työllisyys alkaa pikku hiljaa korjaamaan myös velkasuhdetta.

Sipilä arvioi, että varautumisen pitäisi olla jopa 10–20 miljardin euron luokassa. Lyhyt tähtäin ei saa nyt olla ongelma.

– Valtionkonttorin pitäisi varautua nopeasti väliaikaisen lainan kasvuun. Kehysriihessä pitäisi vastaavasti tehdä vahvat rakenteelliset toimet talouden ja työllisyyden kuntoon saamiseksi kriisin jälkeen ja pitkällä tähtäimellä.

”Lomautuksia tehdään kaiken varalta”

Sipilän mielestä pitäisi pk-yritysten lainoittamista varten saada uutta Finnveran takausvaltuutta jopa 10 miljardin edestä. Finnveran takausosuutta lainalle voisi nostaa 70 prosenttiin.

Lisäksi pitäisi olla miljardiluokassa suoria avustuksia työpaikkojen pelastamiseksi.

Koska yritysten kassat tyhjenevät nopeasti, esimerkiksi eläkemaksujen ja arvonlisäveron koroton maksuaika voisi olla Sipilän mukaan yrityksille avuksi. Perustellusta syystä yritys voisi jopa hakea jo maksettuja arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne sitten, kun kriisi on ohi.

– Lomautuksia tehdään nyt turhaankin, kaiken varalta. Jos lomautusten ilmoitusaikaa lyhennettäisiin oleellisesti, silloin vältyttäisiin turhilta lomautuksilta. Myös suoria palkkatukia pitäisi harkita lomautusuhan alaisille ihmisille ja yrityksille.

”Maailma ei ole entisensä”

Sipilä ennustaa, että maailma ei ole entisensä epidemian jälkeen.

– Tämä on kova kolaus globalisaatiolle ja herkille alihankintaketjuille. Oikeastaan on huomattu, kuinka haavoittuva tämä yhteiskunta on. Suomessakin käytettävät hengitysmaskit tehdään Kiinassa ja lääkkeet tehdään siellä, saati sitten teollisuuden osat.

Omavaraisuus- ja huoltovarmuuslähtökohdista pitäisikin Sipilän mukaan miettiä enemmän asioita.

– Pitäisi myös keskustella siitä, onko hyväksi, että ihmiset asuvat näin keskitetysti. Pitäisikö meidän paremmin tukea hajautettua yhteiskuntaa? Suomessakin ongelma on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Italiassakin suuriin kaupunkeihin. Kun ihmiset ovat keskittyneet jonnekin, epidemia leviää helpommin.

Sipilä on toiminut keskustassa taustalla jätettyään puolueen puheenjohtajuuden.