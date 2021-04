Facebookista varastettujen tietojen joukossa 1,4 miljoonan suomalaisen tiedot – Kyberturvallisuuskeskus varoittaa identiteettivarkauden riskistä: Mitkä tietomme ovat vaarassa?

Eilen paljastuneessa mittavassa Facebookin käyttäjien henkilötietojen vuodossa on identiteettivarkauden riski, varoittaa Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus. Muun muassa Business Insider -verkkojulkaisu uutisoi eilen, että yli 500 miljoonan Facebookin käyttäjän henkilötietoja on julkaistu verkossa hakkerifoorumilla. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tietoja on yhteensä 533 miljoonasta ihmisestä, joista suomalaisia on vajaat 1,4 miljoonaa. Julkaistuissa tiedoissa on ainakin henkilöiden nimiä, puhelinnumeroita, Facebook-käyttäjätunnuksia,…