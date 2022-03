Fazer on päättänyt luopua kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Konsernijohtaja Christoph Vitzthumin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vihamielinen teko, jolla on traagiset seuraukset koko alueelle. Fazer ei hänen mukaansa näe muuta vaihtoehtoa kuin luopua toiminnoistaan Venäjällä. – Meidän on pitänyt huomioida useita sidosryhmiä ja vakavia seurauksia, emmekä näin ollen ole voineet luopua toiminnasta niin nopeasti kuin olisimme...

