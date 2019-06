Hämeenlinnan ravintolaelämä saa uuden Uoman – Kaverukset toteuttavat unelmiensa ravintolan

Entisen kahvilan paikalle Palokunnankadun ja Saaristenkadun kulmaan avataan heinäkuun alussa ravintola Uoma.

Asialla on kolme hämeenlinnalaista alan yrittäjää. Can Mese on tuttu Topcapin isäntänä, Jan Venäläinen on työskennellyt paikallisissa ravintoloissa 14-vuotiaasta asti ja Joakim Parkkonen on aiemmin toiminut ravintola Verkan keittiömestarina. Parkkonen on toinen Verkan perustajista.

– Uomaa rakennetaan uudenlaisella konseptilla. Tarkoituksena on tuoda laadukasta ruokaa rentoon ympäristöön ja paikata yksi kolo hämeenlinnalaisessa ravintolatarjonnassa, hän sanoo.

Päivän trendi on sosiaalinen syöminen ja siihen Uomassa satsataan, mutta omalla tyylillä.

– Yksittäiset ja jaettavat annokset sekä ateriakokonaisuudet tulevat olemaan hyvin lähellä fine dining -tasoa, mutta annoskooltaan suurempia. Tarjolla on oman kasvimaan tuotteita, raaka-aineet ovat laadukkaita, esillepano näyttävää ja yhdistelmät yllätyksellisiä. Tulemme käyttämään annosten tekemisessä myös molekyyligastronomiaa, Parkkonen lupaa.

Muusana Vanajavesi

Ravintolan nimeen haettiin inspiraatiota Vanajavedestä.

– Uoma tulee olemaan moderni, taiteellinen ja samalla maanläheinen paikka, jossa on hyvä olla, Venäläinen kuvailee.

– Olemme vanhoja kavereita ja haaveilleet yhteisestä ravintolasta jo pitkään. Nyt pääsemme toteuttamaan unelmiamme.

Kolmikko vuokrasi tilat toukokuun alussa. Tällä hetkellä on käynnissä remontti, jossa lähestulkoon kaikki pinnat uusitaan. Sisustukseen tullaan käyttämään paljon puuta ja kattoon suunnitellaan oksista tehtyä elementtiä. 30 henkeä vetävälle terassille kaavaillaan englantilaistyyppisiä lyhtyjä ja kasveja.

– Meille tulee aivan uutta tekniikkaa, kuten huippuunsa kehitetty MobiChef-ruuanlaittoasema. Sen ansiosta täällä voidaan tehdä kaikki käsityönä aina snack foodeja myöten. Ainoastaan leivät tulevat leipomosta, Mese kertoo.

Lounasta ja brunssia

Ravintolassa tarjoillaan arkisin lounasta, joka rakentuu monipuoliselle salaattipöydälle ja viikkolistan kolmelle lämpimälle ruualle. Sunnuntaipäiville on suunniteltu kello 12 alkavaa brunssia.

– Uskomme, että siitä tulee klassikko. Oleellinen juttu on sekin, että meillä on tarjolla kuohuviiniä ja samppanjaa myös laseittain, yrittäjät tuumaavat.

Uoma avautuu heinäkuun alkupuolella, mutta kesäkuussa herrat esittelevät säiden salliessa osaamistaan pop up -hengessä terassikahvila Birgitassa. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan ravintolan Facebook-sivulla.

Voitteko paljastaa edes jotain tulevalta ruokalistalta?

– Punajuuripastramoitua lohta, joka on pyöritelty kevätsipulituhkassa. Sen kaveriksi tulee mansikkachutney.