Folkmetallibändi ERAMAA tähtää korkealle – Tuore hämäläinen Satu Warto uskaltaa tavoitella unelmiaan

Puhtaita naisääniä hyödyntävää multivokalistista folkmetallia soittava ERAMAA raivaa tietään kansainvälisille areenoille suomalaisella eksotiikalla. Yksi bändin kolmesta laulajasta on tuore forssalainen Satu Warto.

– Tavoite on jonain päivänä tehdä musiikkia kokopäiväisesti. Laulumelodiota ja suomalaista folkia yhdistelevää metallia ei ole hirveästi nähty. Tekstit ovat puoliksi suomea ja puoliksi englantia. Jopa saamea on käytetty.

Warto loihtii lyriikat yhdessä sävellyksistä vastaavan Laura Madekiven kanssa. Showelementit ovat kohdillaan, sillä molemmilla on vahva teatteritausta.

– Korona perui meiltä puolisen tusinaa keikkaa. Uusia on suunnitteilla lokakuulle. Heinäkuun lopulla menemme studioon Orimattilaan tekemään ensimmäistä kokopitkää. Maistiaisia uudesta musiikista saadaan lokakuuhun mennessä, Warto kertoo.

Kaksi vuotta sitten perustetulle bändille sopivaa levy-yhtiötä ei vielä ole löytynyt, vaan kaikki hoidetaan itse. Keväällä 2019 ilmestynyt Breathe -ep valittiin metallimedia Imperiumin viikon levyksi.

Bändin juuret ulottuvat vuoteen 2016, jolloin kahdeksan naista perusti neljä naislaulajan Maidens of the Northin.

– Kun taidetta tehdään yhdessä, se vaatii myös mieshuumoria. Bändi hajosi musiikillisiin erimielisyyksiin. Nyt tilanne on parempi: ERAMAAssa puolet bändistä on miesoletettuja.

”Tämä ei ole maineensa veroinen kauhea paikka”

Luonnehdinta oman tiensä kulkija sopii erinomaisesti 33-vuotiaaseen Satu Wartoon. Vahva nainen on aina edennyt oman päänsä mukaan. 9,4 keskiarvosta huolimatta hän kiersi kaukaa Helsingin eliittilukiot.

Musiikin saralla menestystä haluavalle tuskin tulisi ensimmäisenä mieleen muuttaa Forssaan.

– Tämä ei ole maineensa veroinen kauhea paikka, vaan positiivisella tavalla omituisten otusten kerho. Olen tykännyt kovasti. Kaupungin kokoon nähden Forssassa on aika kova musascene. Keikkoja on paljon ja täällä on ollut helppoa verkostoitua.

Vedenjakajana vuosi 2014

Varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi ja kosmetologi-maskeeraajan työhön pätevöityneelle Satu Wartolle vuosi 2014 oli vedenjakaja.

– Lähdin tavoittelemaan unelmaani myös taiteellisesti. Aloin opiskella draama- ja musiikkikasvatusta, tein Nightwish -musikaalin käsikirjoitusta ja aloitin teatterihommat Vantaan Näyttämöllä Viulunsoittaja katolla -laulunäytelmän naispääroolissa.

13-vuotiaana Nightwishiin hurahtanut Warto on ollut mukana Ylen bändidokumentissa ja tribuuttimusavideossa. Kiteen Kimaf -festivaaleilla suunniteltu musikaali sai Nightwishin Tuomas Holopaisen hyväksynnän. Hanke kaatui, kun Suomen kulttuurirahastolta ei tukea herunut.

– Vuosi 2017 oli todella ruuhkainen ja seurauksena oli burn out. Minun on vaikea kieltäytyä projekteista. Se, että uskaltaa kysyä vie usein jo pitkälle. Jos unelmia on, niihin pitää uskaltaa tarttua.

Nyt Satu Warto opiskelee luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Syksyn työssäoppimisjaksolla hän päässee suunnittelemaan Talsoilan puiston perusparannusta.

– Teatteri jäi tauolle, mutta olisi hienoa tehdä joskus teatteria Forssassa. Minulla on myös kova hinku kehittää paikallista musasceneä. HäSa