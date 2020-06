Forssalainen Kian Ajdari mukana elokuun Karhufestivaalin veistokisassa Ilomantsissa

Forssalainen Kian Ajdari on mukana Karhufestivaali 2020:n veistokilpailussa Ilomantsissa elokuussa. Hänen lisäkseen kilpailuun on ilmoittautunut 24 osallistujaa. Vuonna 2001 syntynyt Ajdari kertoo tapahtuman nettisivulla kuinka sai veistokipinän hirsirakentaja-enoltaan. – Kun...

Forssalainen Kian Ajdari on mukana Karhufestivaali 2020:n veistokilpailussa Ilomantsissa elokuussa. Hänen lisäkseen kilpailuun on ilmoittautunut 24 osallistujaa. Vuonna 2001 syntynyt Ajdari kertoo tapahtuman nettisivulla kuinka sai veistokipinän hirsirakentaja-enoltaan. – Kun pappa veisti tuulenkaadosta linnunpönttöjä, halusi Ajdari myös kokeilla, ja moottorisaha vei oitis mennessään. Pappa totesi heti, että veistäjällä on oikea ote, kun ei pelkää itse…