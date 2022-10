Forssalaisen Faktian Jobpari laajentaa toimintaansa Hämeenlinnaan ja Hyriaan

Forssalainen Faktia oy laajentaa henkilöstövuokraustoimintaansa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Hyvinkään alueelle. Jobpari kytkee yhteen opiskelijat, valmistujat ja työelämän.

Jobparin uusi toimipiste sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa PARKKI Business Parkissa. Riihimäellä ja Hyvinkäällä kumppanina on Hyria.

– Olemme käynnistelleet toimintaa Hämeenlinnassa syyskuun alusta lähtien rauhassa. Palkkaamamme henkilöstöasiantuntija on ollut paikan päällä käynnistämässä toimintaa. Ideana on, että hän keskittyy Hämeenlinnaan ja Hyriaan, mutta toki Forssan henkilöstö on mukana etenkin alkuvaiheessa, Faktian toimitusjohtaja Tanja Paassilta kertoo.

Paassilta toteaa, että laajeneminen on Faktialle ja koulutuskuntayhtymälle iso asia.

– Se kertoo siitä, että tapaamme yhdistää koulutus ja työelämä uskotaan.

Ideana monialainen malli

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän omistaman Faktian henkilöstöpalveluista vastaa Jobpari, joka vuokraa ja rekrytoi työntekijöitä kaikille toimialoille. Jobpari on toiminut osana koulutuskuntayhtymäkonsernia vuodesta 2020.

Tavoitteena on ollut luoda monialainen yhteistyömalli, jonka avulla löydetään ratkaisuja yritysten henkilöstötarpeisiin ja helpotetaan osaavan henkilöstön saatavuutta. Toimintamallin avulla myös koulutusyhteistyö on vahvistunut entisestään seudun yritysten kanssa.

Opiskelijalle tie työllistymiseen

Yhteistyö ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistäviä palveluja tuottavan Hyria Oy:n kanssa alkaa tänä syksynä. Jobparin henkilöstövuokraus on Hyrian opiskelijoille ja asiakkaille vaihtoehto työllistymiseen.

Jobpari tuo rekrytointiin ja työllistymiseen käytännönläheistä ja konkreettista tukea. Työnantajille Jobpari tarjoaa selkeän ja henkilökohtaisen palvelun, ja tekee uusien osaajien rekrytoinnin helpommaksi.

– Kun henkilöstövuokrausyrityksen taustalla on vahva ja osaava koulutusorganisaatio, voimme vastata paremmin henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on todettu, että uusi toimintamalli tukee opiskelijoiden työllistymistä. Voimme tarjota tulevaisuudessa myös Hyrian opiskelijoille joustavan reitin työmarkkinoille, Paassilta kertoo.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisia, sekä monipuolistaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Uusi toimintamalli tuo Jobparin henkilöstövuokrauksen uudeksi välineeksi Hyrian palveluvalikoimaan ja tuo myös Hyrian käyttöön Jobparin henkilöstöalan ammattilaisten osaamisen.

– Kuten meillä Forssassa, tämän yhteistyön kivijalkana on monialainen yhteistyömalli. Sen avulla etsitään ratkaisuja seudun yritysten henkilöstötarpeisiin ja helpotetaan osaavan henkilöstön saatavuutta, Paassilta toteaa.