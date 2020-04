Jos yhteiskunta romahtaa, Miika Vanhapihan perhe on valmistautunut Hämeessä pahimpaan: "Maailmanlopun harrastaminen voi olla tosi kivaa"

Jos joku oli valmis koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin, se oli Miika Vanhapihan perhe.

Vanhapiha on rakentanut viime vuodet Forssan Savijoelle omavaraista talouttaan, jossa ruokaa tuotetaan mahdollisimman paljon itse, eikä esimerkiksi vedensaanti ole vesijohtoverkoista riippuvaista.

Vanhapiha myös pystyy metsästämään ruokaa valmistamillaan jousiaseilla, kyhäämään omat työkalunsa ja saamaan tulen syttymään ilman nykyaikaisia välineitä. Mutta tieto, että jotain pystyy tekemään, ei tarkoita, että niin olisi pakko tehdä. On vain hyvä tietää, että pakon edessä siihen on mahdollisuus.

Koronakaan ei ole juuri muuttanut Vanhapihan kolmihenkisen perheen arkea.

– Olemme poikkeustilan julkistuksesta huolimatta käyneet kaupassa noutopalveluja hyödyntäen. Jos se ei olisi mahdollista, meillä olisi ruokaa 2–3 kuukaudeksi, Vanhapiha kertoo.

Tärkeintä sosiaalinen pääoma

Vanhapiha kutsuu toimintaansa ”prepperöinniksi” eli maailmanloppuun valmistautumiseksi. Prepperöinnin taustalla on osittain ihan oikea varautuminen nykyisenkaltaisen yhteiskuntamme romahtamiseen, osittain se on vain elämäntapa, joka sopii hänen perheelleen.

– Maailmanlopun harrastaminen voi olla tosi kivaa. Eihän kukaan tietenkään halua, että ihmiset kärsivät, enkä toivo kenellekään pahaa, mutta hyvinä aikoina kannattaa varautua huonoja varten. Samalla voi huomata, että sehän on itse asiassa hauskaa.

Tärkeintä yhteiskunnan romahtamiseen varustautuessa on Vanhapihan mukaan sosiaalinen pääoma: Kukaan ei osaa kaikkia tärkeitä taitoja, mutta jokainen osaa jotain. Kun osaamisen yhdistää, on mahdollista selvitä, vaikka maailma joutuisi pysäyttämättömään alamäkiluisuun.

Vaarana kytkeytyneet yhteiskunnat

Mitä Vanhapiha sitten tarkoittaa maailmanlopulla tai yhteiskunnan romahtamisella, johon hän varautuu? Lyhyesti selitettynä se on nykyisenkaltaisen yhteiskuntamme häviäminen, mutta romahtamisen tapa ja sisältö on Vanhapihan mukaan aina subjektiivinen: Kuka sitten mitäkin mieltää romahtamiseksi.

Tälläkin hetkellä maailmassa on Vanhapihan mukaan romahtavia yhteiskuntia sekä romahduksesta nousevia yhteiskuntia. Nykyaikaisessa sivilisaatiossa Vanhapiha näkee vaarana sen homogeenisyyden: Valtiot ja yhteiskunnat ovat hyvin kytkeytyneitä ja toistensa kaltaisia.

”Primitiivitekniikoiden opettelu kehittää kädentaitoja ja ajattelukykyä.”

– Globaali sivilisaatiomme on systeemisessä mielessä sellainen, että se kestää hyvin iskuja. Yksittäiset virukset eivät kykene laittamaan yhteiskuntaa polvilleen.

Jos virukset toistuvat, vahvistuvat ja osuvat päällekkäin muiden haasteiden, kuten luonnonkatastrofien kanssa, on nykyinen yhteiskuntamme vaarassa romahtaa.

– Tällöin voi syntyä dominoefekti.

Kädentaidot, ajattelu ja itsetunto kehittyvät

Esimerkiksi primitiivimenetelmien, kuten työkalujen valmistamisen piikivestä tai tulenteon puukappaleilla, opettelu on myös antoisaa. Taitojen opettelu ei ole hukkaan heitettyä aikaa, vaikka maailmanloppua ei koskaan tulisikaan.

– Primitiivitekniikoiden opettelu kehittää kädentaitoja ja ajattelukykyä. Samalla uutta oppiessa kehittyy itsetunto.

Primitiivimenetelmien harjoittaminen on myös kulttuurihistorian vaalimista. Yhtä lailla kulttuuriperinteiden ylläpitoa on Vanhapihalle hänen vanhat uskomusperinteensä, sillä forssalainen tunnetaan myös Karhun kansan aktiivisena jäsenenä. Karhun kansa on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jonka hengellinen pohja on suomenuskossa.

Huhtikuussa Vanhapiha on esitellyt taitojaan myös televisiossa, kun Madventures Suomi -ohjelman uudella kaudella kerrottiin niin sanotusta romahtamisheimosta ja Vanhapihasta.