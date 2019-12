Forssan Kelassa asioineiden papereita on kadoksissa: Papereita sisältänyt postipaketti hukkui helmikuussa

Noin 50 Forssan Kelassa asioineen asiakirjat ovat hävinneet kadonneen postipaketin mukana, tiedotti Kansaneläkelaitos.

Kela kertoi torstaiaamuna, että Posti nouti helmikuussa Forssan Kelasta paketin, jonka piti olla matkalla Kelan skannauskeskukseen Tampereelle. Paketti piti sisällään ihmisten hakemuksia ja vastaavia asiakirjoja, joista suuri osa oli työttömyysajan ilmoituksia.

Seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan, mutta sitä ei ole merkitty luovutetuksi tai toimitetuksi. Kelan mukaan pakettia on etsitty jo useita kuukausia.

– Kela jäljitti pakettia yhteistyössä Postin kanssa toukokuun puoliväliin, jolloin Posti ilmoitti lopettavansa etsimisen. Postin mukaan on mahdollista, että paketista on irronnut lähetyslomake ja paketti on tallessa Postin tiloissa, Kelan tiedotteessa todetaan.

Etuuksia ei ole voitu myöntää

Hukkuneiden papereiden vuoksi Kela ei ole voinut myöntää kyseisille ihmisille mahdollisia etuuksia. Asiakirjoissa on myös Kelan asiakkaiden henkilötietoja. Tarkkaa tietoa siitä, missä ja miten paketti on lopulta hävinnyt, ei ole.

Tällä hetkellä Kela yrittää tavoittaa ihmisiä, joiden asiakirjat ovat hukkuneen lähetyksen mukana kadonneet.

– Emme valitettavasti ole pystyneet selvittämään kaikkien näiden asiakkaiden henkilöllisyyttä, joten emme ole pystyneet viestimään tästä henkilökohtaisesti. Pahoittelemme osaltamme tapahtunutta ja uusien hakemusten täyttämisestä aiheutunutta vaivaa, sanoo Kelan tietosuojavastaava Regina Ollila Kelan tiedotteessa.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, ja Kela on tänään julkaissut Forssan Lehdessä myös hukkumista koskevan ilmoituksen.