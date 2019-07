Forssan Tyykiblues kärsi yleisökadosta – Miltä 30 vuotta järjestetyn Holjat-kaupunkifestivaalin suosio näyttää?

Viime viikonloppuna kolmipäiväisenä järjestetyn Tyykibluesin kävijämäärä jäi alhaiseksi. Seuraavaan suureen forssalaiseen musiikkitapahtumaan, Holjat-kaupunkifestivaaliin, on hieman alle kuukausi. Hämeen Sanomat kysyi, millaisia ennakko-odotuksia 30 vuotta järjestetyn tapahtuman järjestäjillä on.

Miltä Holjien tämän kesän suosio näyttää, Forssan Tyykikylä oy:n toimitusjohtaja Simo Jaakkola ?

– Ennakkomyynti on alkanut paremmin kuin viime vuonna. Tällä hetkellä lippuja on myyty ulos noin 4 000. Mukaan on laskettu paikalliset lippuja ostaneet yrittäjät ja Ticketin verkkomyynti. Tämän vuoden ennakkomyynnin tavoite on myydä 5 000 lippua. Lipunmyynti käy sitä kuumempana, mitä lähempänä tapahtuman ajankohta on.

Tyykibluesin kävijämäärä jäi alle tavoitteistaan. Jännitätkö Holjien puolesta?

– Totta se aina kirpaisee ja hirvittää, kun paikallinen järjestäjä kokee yleisötappion. Tyykibluesin ajankohta oli huono. Tapahtumien kulurakenteet kasvavat vuosi vuodelta ja artistien esiintymispalkkiot ovat korkeita. Mitään ei saa ilmaiseksi. Kyllähän sitä joka vuosi miettii, tuleeko väkeä tarpeeksi. Uskon kuitenkin, että hyvä esiintyjäkaarti saa yleisön paikalle vuodesta toiseen. Lipun hintakin on lähialueiden festareita halvempi.

Millaiset kävijätavoitteet olette asettaneet Holjille?

– Yhteensä koko tapahtumaan odotetaan 9 000–10 000 henkeä. Torstaina ja perjantaina torilla pitäisi olla noin 3 500 ihmistä, jotta pääsemme omillemme. Lauantaina 3 000 kävijää riittää.

Mitä uutta Holjilla tänä kesänä nähdään?