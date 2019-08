Forssassa kuvataan taas kokopitkää elokuvaa – Taitoluistelumaailmaan sijoittuvaan trilleriin haetaan avustajia

Elokuvatuotantoja Forssaan houkutteleva Forssa Film Office -hanke on saanut Forssaan jo toisen kokopitkän elokuvan kuvauksia. Taitoluistelumaailmaan sijoittuva Free Skate -elokuva on ollut tekeillä jo jonkin aikaa. Elokuvan viimeiset kohtaukset kuvataan Forssan jäähallissa.

Kuvaukset alkavat Forssassa ensi viikolla ja niihin haetaan parhaillaan avustajia.

– Mittava tuotantomme alkaa olla loppusuoralla ja on upeaa päästä kuvaamaan viimeiset kohtaukset Forssan jäähalliin, jossa on tullut nuorempana pelattua itsekin jääkiekkoa useaan otteeseen. On hienoa miten Forssa on lähtenyt mukaan elokuvien tekoon ja mahdollistaa myös osaltaan meidän kunnianhimoisen projektin, ohjaaja Roope Olenius sanoo.

Free skate on naisvoittoinen jännityselokuva, joka päätähtenä nähdään huipputaitoluistelija Veera W. Vilo, joka loikkaa rajan yli Suomeen paetakseen epäinhimillisiä olosuhteita. Elokuvan muissa rooleissa nähdään liuta kotimaisia tunnettuja kasvoja, jotka julkistetaan myöhemmin syksyllä. Elokuva on tähdätty kansainvälisille markkinoille ja se saa ensi-iltansa ensi vuonna.

Forssa Film Officella onnistunut startti

Viime kesänä käynnistynyt Forssa Film Office -hanke on onnistunut houkuttelemaan Forssaan elokuvatuotantoja. Forssa Film Officen ensimmäinen elokuva oli Teemu Nikin ohjaama Nimby-elokuva, jota kuvattiin Forssan seudulla keväällä.

– Seudun yritykset olivat tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön ja lähes kaikki ostot elokuvaan liittyen tehtiin paikallisilta toimijoilta, hanketta koordinoivan Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Maria Jokinen kertoo.

Forssa Film Officen tavoitteena on luoda organisaatio, joka pystyy tuottamaan palveluja erilaisille TV-sarjojen ja elokuvien kuvausryhmille sekä toimimaan linkkinä paikallisten palveluntarjoajien ja tuotantoyhtiöiden välillä.

Jokisen mukaan Free Skate -elokuvan kuvaukset ovat hieno tilaisuus Forssan seudulle ja sen asukkaille.

– Forssa Film Office palvelee tuotantoyhtiötä, markkinoi seutua kuvauspaikkana, tuo seudulle lisää näkyvyyttä ja samalla myös elinvoimaa. Halukkaat pääsevät osaksi elokuvaa, sillä Bright Fame Pictures etsii avustajia kisakatsojiksi jäähallille.

Free Skate -elokuvaa kuvataan Forssan jäähallissa maanantaina 12.8. klo 17.30–19.30. Avustajiksi haluavat voivat laittaa sähköpostia kuvan ja yhteystietojen kera suoraan brightfamepictures@gmail.com