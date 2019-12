FSHKY käynnistää yt-neuvottelut – Forssan seudun terveyspalveluille tiukka säästöohjelma

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (hyky) on tiedottanut henkilökuntaansa edessä olevista yhteistoimintaneuvotteluista.

– Jaoimme henkilöstölle tiedotteen, että seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen on tulossa pykälä, joka käsittelee yt-neuvotteluja. Syynä on tuottavuusongelma, hykyn yhtymäjohtaja Katariina Korhonen kommentoi.

Tehyn luottamusmies Anna Kenni kertoo, että edessä on tämänhetkisten tietojen mukaan yhteisen säästöohjelman luominen.

– Sen takana on kuntien antama velvoite. Henkilökunta on yhdessä laatinut säästöehdotuksia, ja niitä on käsittääkseni kertynyt noin 180. Niitä lähdetään käymään läpi ja katsotaan, paljonko niillä saadaan säästöjä aikaan, Kenni lisää.