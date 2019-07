Jaakko Virtanen oli paikalla kameroineen, kun Metallican Robert Trujillo koki kovia Ahvenistolla

Kantolaan tiistaina 16.7. saapuvan Metallican Robert Trujillolla on karvas muisto Hämeenlinnasta. Amerikkalainen basisti soitti Suicidal Tendencies -yhtyeessä, joka oli yksi vuoden 1989 Giants of Rockin pääesiintyjistä.

Eturivissä Ahveniston moottoriradalla seisoivat hämeenlinnalainen Jaakko Virtanen ja hänen tuolloin 17-vuotias tyttärensä Eija .

– Kun Trujillo teki soundcheckiä ennen keikkaansa piilossa vahvistimien takana, yleisön joukosta lensi lavalle pullo, joka osui hänen päähänsä, Eija Virtanen muistelee.

– Suuttunut basisti tuli muiden bändin jäsenten ja kiertuehenkilökunnan kanssa katselemaan, kuka mahtoi olla pullon heittäjä. Vasta siinä vaiheessa Trujillo huomasi, että päästä valui verta ja lähti paikattavaksi.

Muut lavalle jääneet tekivät yleisöön päin uhkaavia kaulankatkaisueleitä, jotka ovat tallentuneet YouTube-palvelussa nähtävillä olevalle videolle.

– Bändin laulaja Mike Muir hyppäsi yleisön joukkoon antaakseen heittäjälle opetuksen. Huhujen mukaan väärä mies sai turpaansa, Eija Virtanen sanoo.

– Siitä en ole varma, löytyikö oikeaa heittäjää koskaan vai pääsikö hän pälkähästä.

Kun Trujillo palasi lavalle pää siteeseen käärittynä, Jaakko Virtasella oli kamera valmiina. Yksi hänen otoksistaan haavoittuneesta sankarista julkaistiin tuoreeltaan Suosikki-lehdessä.

– Kuvasin tapahtumia järjestäneen Arno Carlstedtin pyynnöstä kaikki Giants of Rock -festivaalit, Jaakko Virtanen kertoo.

– Ne olivat hienoja kokemuksia, sillä ne ihmismäärät tuntuivat Hämeenlinnan mittakaavassa ihan käsittämättömiltä. Pääsin myös pyörimään back stagelle maailman suurten tähtien sekaan.

Virtanen on 1970-luvulta asti ollut melkein aina kameroineen paikalla, kun kaupungissa on tapahtunut jotakin merkittävää. Lisäksi hän on ikuistanut lukemattomia yksityistilaisuuksia ja yhdistysten tapahtumia. Monia hänen valokuviaan on julkaistu Kaupunkiuutisissa. HÄSA

Videolla Suicidal Tendencies Giant of Rockissa 1989. Jos video ei näy, voit siirtyä katsomaan sen tästä linkistä.