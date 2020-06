Golfin ystävillä on riittänyt tänä kesänä pelattavaa varhaisesta keväästä lähtien

Perinteikkään golfmaakunnan hyväkuntoisilla kentillä riittää vipinää. Hattula Golfissa pelataan jo lähes ympäri vuoden. Aulangon Hugokin pitää pintansa, vaikka on 80-vuotias.

Golfin ystävällä on Hämeenlinnan seudulla pelipaikassa valinnanvaraa. Täkäläisillä kentillä on päästy pelaamaan tänä kesänä hyväkuntoisilla peliväylillä ja viheriöillä. Lumettoman talven jälkeen kausi pääsi vauhtiin jo hyvissä ajoin keväällä, ja perinteikkään golfmaakunnan keskus on esittäytynyt parhaassa asussaan koko alkukesän.

Lähitienoon kentät tarjoavat elämyksiä kaikentasoisille pelaajille. Linna Golfissa, Aulanko Golfin Eversti-kentällä ja Tawast Golfissa pääsevät taitavammat golffarit testaamaan lyöntejään 18-reikäisillä par 72 -lyönnin kentillä. Yhdeksän reiän kentän ystäville tarjolla ovat puolestaan Hattula Golfin, Aulanko Golfin Hugon ja Lepaa Golfin viheriöt.

Yhdeksänreikäisilläkin kentillä riittää kyllä haasteita. Yllättävän hyvin pintansa hyviäkin pelaajia vastaan pitää vuodesta toiseen lyhyt Hugo-kenttä, jonka parin (34 lyöntiä) alittamista sopii kokeilla vaikka kentän 80-vuotisjuhlan kunniaksi.

Jyhkeiden tammien välissä kiertelevä kenttä huokuu suomalaista golfhistoriaa. Hugon kaltevilla viheriöillä oppii myös lähipelin salat.

Kolumni: Vanhan liiton harrastajaan iskee mustasukkaisuus, kun nykyään kaikki pelaavat golfia

Hattulassa haastaviakin väyliä

Myös Hattula Golf on monen tasokkaammankin pelaajan mieleen. Par 36 -lyönnin kentältä löytyy muutama todella haastava väylä.

Hattulan kenttä avasi perinteisesti viheriönsä ensimmäisenä. Innokkaimpien pelaajien talven tauko jäi tänä vuonna todella lyhyeksi, sillä HaG:ssa päästiin pelaamaan talven jokaisena kuukautena.

Lepaa Golf on Hugon tavoin lyhyt kenttä, mutta vaatii sitäkin tarkempia lyöntejä. Vanajaveden ja Lepaan kartanomaisemissa sijaitsevan kentän kiertäminen on mukava kokemus.

Golfkansan suosikkikohteita

Ysireikäisillä lämmittelyn jälkeen Hämeen Sanomien Kesälehden golfkiertue siirtyy Linna Golfin hulppeille väylille. Kansainvälisiäkin kisoja isännöineen ja monia palkintoja keränneen kentän tavoitteena on tarjota parasta golfin saralla ja siinä se onnistuu kyllä tänäkin kesänä. Linna Golf on golfkansan suosikkikohteita, joka ottaa vastaan vieraansa aina erilaisena: takatiiltä kenttä pitää otteessaan kovat pelimiehet, ja etutiiltä menosta pääsevät nauttimaan klubipelaajat.

Komeat ovat puitteet myös Aulangon Everstillä ja Tawast Golfissa. Myös näillä kentillä pelataan kovia kisoja, joiden jälkimainingeista pääsevät aina nauttimaan myös harrastelijat. Eversti tarjoaa kaksi erilaista kenttäpuoliskoa – etuysillä on vähän kiivettävääkin, mutta takaysi tullaan hämäläisissä tasaisissa maisemissa. Everstin jälkimmäisten yhdeksän reiän erikoisuus on väyläjako, jossa ei kahta saman par-luvun väylää osu peräkkäin.

Myös Tawastin kenttä toivottaa pelaajansa tervetulleeksi hämäläisiin maisemiin. Katumajärven rannalle vuonna 1988 rakennettu kenttä alkaa olla jo sen verran vanha, että väylät sulautuvat hyvin maaston. Vuosien saatossa kentälle on tehty myös pelattavuutta parantavia remontteja.

Kursseja joka lähtöön

Hämeenlinnan tienoon kentillä kelpaa myös harjoitella lyöntejään. Hyvien golfvalmentajien vetämiä kursseja on joka lähtöön, ja range-alueet (harjoitusalueet) ovat kunnossa.

Unohtaa ei sovi golfklubien ravintoloita, jotka kruunaavat hyvin sujuneen golfkierroksen. Hämeenlinnan seudulla lajin tämäkin puoli on aina ollut hyvin hanskassa.

Koronan otteessa golfravintolat eivät vielä alkukaudesta päässeet esittämään aivan parastaan. Klubiravintolat palvelevat myös lounasasiakkaita, joista moni on innostunut myös tarttumaan golfmailaan. HäSa

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran painetussa Hämeen Sanomien kesälehdessä 12. kesäkuuta.