Greenpeace aikoo ehdottaa kansallispuistoa Evolle – Ympäristöneuvos: Kynnyskysymyksiksi voi nousta tämänhetkinen käyttö

Greenpeace aikoo tehdä aloitteen Evon kansallispuiston perustamisesta. Ympäristöneuvos näkee, että Evolla on siihen potentiaalia, mutta myös omat haasteensa.

Ympäristöministeriö julkisti hiljattain neljä ehdokasta, joista se on saanut tähän mennessä aloitteen maamme 41. kansallispuistoksi. Hämeenlinnan Lammilla sijaitseva Evo ei ole tällä listalla, ainakaan vielä.

Tämänhetkiset kansallispuistoehdokkaat ovat Sallatunturi Koillismaalla, Korouoman rotkolaakso Posiolla, Levaneva Etelä-Pohjanmaalla sekä Punkaharjun Haarikon alue.

Kansallispuistoverkoston kehittämisestä vastaava ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander kertoo, ettei hänellä ole tietoa siitä, haluaako hallitus perustaa yhden vai useamman kansallispuiston.

Aikarajaa kansallispuistoaloitteille ei ole annettu.

Greenpeace ehdottaa verkkosivuillaan Evon kansallispuistohankkeen ottamista uudelleen tarkasteluun. Järjestö kerää sivuillaan allekirjoituksia kansallispuistoaloitteeseen ja aikoo tiedottaja Mari Vaaran mukaan jättää aloitteen ympäristöministeriölle ensi vuoden aikana.

– Aloitimme nimien keräämisen joulukuussa. Aloite on kerännyt tähän mennessä noin 5 000 nimeä, Vaara kertoo.

Evoa ajettiin kansallispuistoksi viimeksi vuosina 2001 ja 2012. Aloitteet teki Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri.

– Asiaa on pidetty vireillä keskusteluissa, eikä sitä ole haudattu. Evo on arvokas luontoalue ja suosittu retkeilykohde Helsinkiä myöten, joten sitä kannattaa ajaa kansallispuistoksi, arvioi Karri Jutila Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä.

Jutilan mukaan Evolla on jo puitteet olemassa. Muuttamalla Evo kansallispuistoksi, turvattaisiin alueen toimiminen tulevaisuudessakin retkeilyalueena.

Viime vuonna Suomen kansallispuistoissa kävi ennätykselliset 3,2 miljoonaa retkeilijää.

Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa, Evon retkeilyalueella ja Hämeen Ilvesreitillä kävijöitä oli noin kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Tammelan Torronsuolla kävi tammi-elokuussa retkeilijöitä 80 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Etelä-Suomessa olisi siis kysyntää uudelle kansallispuistolle.

– Kansallispuiston voi perustaa vain valtion maalle, josta mielellään suurimman osan tulisi olla entuudestaan suojeltua, Flander muistuttaa.

Evo on Etelä-Suomen suurimpia yhtenäisiä valtion metsäalueita. Alueesta suuri osa on Natura-aluetta ja siellä on jo perustettuja suojelualueita sekä laaja valtion retkeilyalue.

– Metsämantereen pinta-ala on lähes 10 000 hehtaaria. Maanomistuksen puolesta Evolla on siten hyvät lähtökohdat, Flander näkee.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ehdotti kansallispuistoksi vuonna 2012 Evolle noin 5 000 hehtaarin aluetta Evo-keskuksen ympäriltä. Greenpeace aikoo ehdottaa kokonaisalaksi 8 000 hehtaaria, johon sisältyy myös Taruksen retkeilyalue.

Kansallispuistoja perustettaessa mitataan ympäristöneuvos Flanderin mukaan myös paikallisen tason kykyä ja halua sopeutua kansallispuiston edellyttämiin suojelutavoitteisiin.

Evo on suosittua metsästys- ja kalastusaluetta.

– Lähtökohtana on, ettei kansallispuistossa hakata metsää eikä metsästetä. Hirvenajo on sallittua. Vieraslajeja kuten valkohäntäkaurista, supikoiraa ja minkkiä saisi metsästää ja pyytää jatkossakin. Kalastaa saisi jatkossa vain yhdellä vieheellä kerrallaan.

Evon alueen suurimmat omistajat ovat Metsähallituksen lisäksi UPM ja Hämeenlinnan kaupunki, jotka tekevät alueella metsänhakkuita.

Alueella toimii myös Hämeen ammattikorkeakoulun metsäkampus, jonka harjoittamat hakkuut pitää rajata mahdollisen kansallispuiston ulkopuolelle, samoin kuin esimerkiksi partiolaisten suurleirit.

– Kynnyskysymyksiksi Evon tapauksessa voi kansallispuistoa tavoiteltaessa tai sitä perustettaessa nousta alueen tämänhetkinen muu käyttö. Valtion omistus on Evolla kuitenkin niin laaja, että siitä saattaisi löytyä alueet eri käyttäjäryhmille. Saattaisi siellä olla tilaa kansallispuistollekin, Flander summaa. HÄSA

Suomessa on 40 kansallispuistoa Tuorein kansallispuisto on Suomussalmen Hossa, jonka avajaisia vietettiin 17.6.2017 Suomi 100 -juhlavuonna. Kansallispuistot perustetaan vain valtion maille.