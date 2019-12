Greenpeace syyttää Hämeenlinnaa Evon Taruksen tuhoamisesta

Greenpeacen mielestä Hämeenlinna ei hakkaa kestävällä tavalla Evon retkeilyalueen metsiä. Taruksen alueelle suunnitellut hakkuut ovat sen mukaan ristiriidassa retkeilyn ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kanssa.

Hämeenlinnan kaupungin mielestä hakuuilmoitukset ja UPM:n tekemät kuvioinnit luonnossa ovat antaneet Greenpeacelle virheellisen käsityksen hakkuista.

– UPM:n hakkusuunnitelmissa ihmetyttää, että hakkuita on merkitty nuotio- ja leiripaikoille, soidensuojelukohteelle ja vanhoihin suojelunarvoisiin metsiin, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen järjestön tiedotteessa.

”Rantoja ei hakata”

Hämeenlinnan metsätalousinsinööri Mika Rantonen kiistää, että nuotio- ja leiripaikoilla tehtäisiin avohakkuita. Kaupunki aikoo poimia niistä puita pois.

– UPM:n kuvioiden rajaus on sinänsä oikein. Me teemme erikseen pieteetillä oman rajauksemme.

Rantonen kertoo tavanomaiseksi toimintatavaksi, että erilaisten suojavyöhykkeiden, leirialueiden ja Taruksen tapauksessa tulipaikat hakkuut rajataan erikseen.

– Järven rantoja ei hakata paljaaksi.

Hämeenlinnan kaupunki on merkittävä metsänomistaja Evon retkeilyalueella. Kaupungilla on sopimus metsäyhtiö UPM:n kanssa puuston hakkaamisesta.

– Hämeenlinnan kaupunki voisi tarjota vanhoja metsiä suojeltavaksi Metso-ohjelmassa, jonka rahoitusta hallitus on lisännyt, Liimatainen esittää.

”Sopisi kansallispuistoksi”

Liimatainen pitää kaupungin omistamia Evon vanhoja metsiä valtakunnallisesti niin arvokkaina, että ne täyttäisivät suojeluohjelmaan valittavien metsien kriteerit.

Greenpeace ehdottaa, että Evon kansallispuistohanke nostettaisiin uudelleen pöydälle. Kansallispuistoksi sopisi hyvin suurten metsänomistajien lähes 8 000 hehtaarin alue.

Hämeenlinna reagoi Greenpeacen suojeluvaatimukseen omalla tiedotteellaan. Tiedote on otsikoitu ”Taruksen alueella on harjoitettu metsätaloutta jo sata vuotta”. Kaupunki kertoo, että Taruksen noin 1 000 hehtaarin alueelle on laadittu tuote metsien hoidon suunnitelma, joka on tehty FSC-sertifiointikriteereillä.

– Kriteerien mukaan ympäristöarvoja, muun muassa vesitaloutta, huomioidaan hyvin, Hämeenlinna vakuuttaa.

Hämeenlinna muistuttaa, että luonnontilaiset suot ja vesistöt on suojeltu jo metsälaissa eikä niitä hakata. Kaikista hakkuista on tehty lain mukaiset metsänkäyttöilmoitukset.

Kaupunki kertoo perustaneensa merkittävän määrän suojelualueita vuosien varrella. Padasjoelta se luovutti 500 hehtaaria Päijänteen kansallispuistoon. Mantereelle on perustettu pienempiä suojelualueita useiden kymmenien hehtaarien alalle. Viime vuonna suojeltiin sata hehtaaria Sibeliuksen metsäksi.

Suojelumetsiä 1 500 hehtaaria

Evolla on valtion perustama ulkoilulain mukainen retkeilyalue. Metsähallituksen päätöksellä alueen metsiä on suojeltu noin 1 500 hehtaaria.