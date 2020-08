Video: Hääpäiväajelu, joka muutti elämän suunnan – Nepposet ostivat Lopen vanhan pappilan ja muuttivat sen Willa Elleniksi

Eivät arvanneet vantaalaiset Ritva ja Markku Nepponen, kuinka heidän elämänsä muuttuu, kun he lähtivät hääpäiväajelulle Lopen kesämökiltään juhannuspäivänä 2013.

– Ajatuksena oli kiertää Loppijärvi, Markku Nepponen kertoo.

Vanhan pappilan kohdalla he näkivät suuren myynti-ilmoituksen.

Koska aika Loppijärven kiertoajeluun ja lapsien lupaaman illallisen valmistumiseen oli rajallinen, pariskunta joutui huristelemaan kyltin ja pappilan tienhaaran ohi.

Heti maanantaina he tulivat paikalle uudelleen ja ajoivat uteliaina pappilan mäelle. Pappilaa kuusi vuotta asuttanut Lopen kirkkoherra Tuomas Hynynen perheineen oli muuttanut rakennuksesta pois, ja Lopen seurakunta oli laittanut pappilan myyntiin.

– Rakennus veti minua puoleensa. Tuli semmoinen ihme tunne, että ”tulkaa tänne”. Se oli uskomaton tilanne, Ritva Nepponen kuvailee.

Rakennusalan ammattilaisena Markku Nepponen lähti oitis kiertämään taloa ja tekemään silmämääräistä kuntotarkastusta.

– Hän potki kivijalkoja kuin autonostaja auton renkaita ja katsoi, onko painaumia, vaimo muistelee.

”Jotkut pitivät meitä aivan pöhköinä”

Heinäkuussa järjestetyssä yleisessä näytössä pariskunta pääsi viimein katsomaan, millainen rakennus oli sisältä.

– Kun kiersimme tilat pariin kertaan, niin innostus kasvoi. Toisaalta tuli mieleen, että työmaata riittää, Markku Nepponen muistelee.

Kuukausi kyltin näkemisestä Nepposet jättivät pappilasta tarjouksen, ja aivan vuoden 2013 lopussa heistä tuli Lopen vanhan pappilan uudet omistajat.

Pakettiin kuului yli 300-neliöinen päärakennus, talli, pihasauna, kaksi autotallia ja aitta sekä reilut puolitoista hehtaaria peltomaata.

– Jotkut pitivät meitä aivan pöhköinä, kun hankimme eläkepäivillemme tällaisen projektin. Lapsetkin kysyivät, että olemmeko hulluja, mutta kyllä he ovat jo mielensä muuttaneet, Ritva Nepponen nauraa ja kuvailee pappila-aikaa elämänsä parhaaksi ajaksi.

Ikänsä yrittäjinä toimineina ja yhdessä työskennelleinä kumpikaan ei halunnut jäädä toimettomiksi.

Nepposet nauttivat puuhastelusta ja työn tekemisestä. Koska heidän tiimityöskentelynsä on hioutunut saumattomaksi, niin miksikäs he eivät olisi tarttuneet tilaisuuteen.

Vanhaa kunnioittaen, mutta riittävän nykyaikaista

Pappilasta, tai nykyisin Willa Ellenistä, on tullut heidän suuri unelmiensa täyttymys.

– Tämä on aivan mahtava paikka. Rakennus, pihapiiri ja maisema ovat upeita. Sekin on tärkeää, että saamme kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja olla osa sitä ketjua.

Remontoidessaan Willa Elleniä Nepposet kunnioittavat vanhaa, mutta haluavat samalla tiloista nykyaikaisia.

– Mielestäni olemme siinä onnistuneet. Sisustus on vanhahtavaa. Huonekalut ovat Biedermeieria ja Chippendalea. Etsimme niitä lähinnä Tori.fistä.

Vaimon vastuulla on sisustaminen ja miehen tonttia on rakentaminen. Markku Nepponen vitsaileekin, että aamuiset työnjakohetket ovat näin eläkkeellä hieman hankalia, kun työntekijöitä ovat vain he kaksi. Yrittäjäaikoina hänellä saattoi olla 20 työntekijää, joille hän jakoi työt.

– Meillä on samanlainen linja. Välillä voi tulla pieniä erimielisyyksiä. Värisävyistä ja tapeteista on eniten puhetta tullut, mutta olemme löytäneet yhteisen sävelen, mies tuumaa.

Tältä näyttää Willa Ellenin sisällä:

Remontteja ja puutarhan laittoa

Päärakennuksesta on remontoitu kauttaaltaan kirkkoherrankin käytössä ollut asunto-osa ja pihasauna. Kesän aikana valmistui 1930-luvulla rakennetun virasto-osan remontti, jonka ison salin he ovat nimenneet ritarihuoneeksi.

Navetta ja autotalli on maalattu, samoin suurin osa päärakennuksesta.

Mihinkään suurin purkutöihin he eivät ole joutuneet. 1800-luvulla rakennettu pappila on pysynyt hyvässä kunnossa. Museovirasto puuttuu vain julkisivua koskeviin asioihin.

Myös pihapiiri on puhjennut pariskunnan käsissä uuteen loistoon.

– Olemme raivanneet puustoa, istuttaneet puita ja pensaita. On meillä pieni arboretumkin. Markku ei ehdi kaivaa kuoppia siihen tahtiin, kun minulla tulee ideoita.

Talvisin pariskunta asuttaa rakennuksen niin sanottua asunto-osaa ja juhlasalin puoli pidetään ylläpitolämmöllä.

Koko ajan jotakin tekemistä

Pakostakin herää kysymys, kuinka heillä riittää aika kaikkeen puurtamiseen, mitä valtava rakennus pihapiireineen tarvitsee?

– Teemme sen, minkä ehdimme, Markku Nepponen sanoo.

– Eli koko ajan, vaimo täsmentää.

He tekevät joka päivä jotain Willa Ellenin hyväksi. Haastattelun jälkeen Markku Nepponen kertoo suuntaavansa rakennustellingeille jatkamaan julkisivun maalausta. Puoliso taas kiertää katsomassa, kuinka vasta istutetut puuntaimet jaksavat.

Nepposet osaavat ja ymmärtävät myös nauttia unelmastaan.

Lempipaikoikseen he nimeävät pihasaunan ja aitan sekä päärakennuksen verannan, josta aukeaa näkymä pappilan mäen suuntaan aina Loppijärvelle asti.

Samaiselle järvelle, jota he lähtivät kiertämään juhannuksena 2013. HÄSA