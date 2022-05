Ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoitti Nato-hakemuksen: Toivottavasti posti kulkee

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on allekirjoittanut kirjeen Suomen kiinnostuksesta aloittaa liittymisneuvottelut sotilasliitto Naton kanssa. Hakemus toimitetaan Natoon huomenna yhdessä Ruotsin kanssa. – No niin, tästä lähtee Naton pääsihteerille (Jens) Stoltenbergille kirje, Haavisto sanoi valokuvaajille ympärillään ja avasi sinisten kansien sisällä olevan kirjeen allekirjoittaakseen sen. – No niin, tässä on sitten Brysselin-kirje valmiina. Toivottavasti posti kulkee,...

