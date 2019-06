Hajuvedellä voi tyrmätä tietämättään tuoksuyliherkän

Kun tuoksua kuvaillaan huumaavaksi, mielikuva on, että se viettelee ihmisiä kuin hunaja mehiläisiä.

Hämeenlinnalaiselle Hanna Tuomiselle vaikutus on aivan päinvastainen.

– Minulle tuoksut ovat suorastaan tyrmääviä. Ääni alkaa hävitä, kurkku muuttua karheaksi ja silmät kirvellä. Seuraavaksi alkaa pyörryttää, särkeä päätä ja oksettaa. Pahin oire on niin sanottu aivosumu, joka johtaa siihen, että tilanteesta ei muista mitään, Tuominen kuvailee oireita.

Tuominen on yksi noin puolesta miljoonasta suomalaisesta, joka elää tuoksuyliherkkyyden kanssa. Pitkään Tuominen uskoi oireiden johtuvan migreenistä.

– Oireilin paljon päänsäryn ja migreeniin sekoittuvan pahoinvoinnin kautta. Ne lakkasivat äitiyslomalla, mutta alkoivat uudestaan, kun palasin töihin. Sitten huomasin, että minulla oli jatkuvasti pientä kuumetta, joka hävisi vapaalla, kertoo kätilönä työskennellyt Tuominen.

Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysosasto remontoitiin vuonna 2018 sisäilmaongelmien vuoksi.

– Kuntoni romahti ennen osaston remonttia. Elin kuukausia kotona täysin eristettynä muusta maailmasta. Ei ollut puhettakaan, että olisin pystynyt käymään missään.

Tuoksuherkkyyttä ei varsinaisesti pidetä sairautena.

– Olen sen varassa, miten lääkäri suhtautuu asiaan. Työterveydessä se on otettu tosissaan. Minulla on astma, mutta sitä ei lasketa työperäiseksi. Yhteys on mielestäni kohtuullisen selkeä, sillä olen saanut sen vasta nelikymppisenä.

Ilman maskia ei ihmisten ilmoille

Siellä missä on ihmisiä, on myös tuoksuja: hajuvesiä, pesuaineita, deodorantteja ja muita kemikaalisia tuoksuja.

– En halua jättää elämättä siksi, että en kestä tuoksuja. Yritän sopeutua tilanteeseen.

Apua Tuomiselle on ihmisistä, jotka hyväksyvät hänen sairautensa.

– Työkaverini ovat ortopedian ja kirurgian poliklinikalla huomioineet herkkyyteni jättämällä hajusteet kotiinsa. Työpaikka on julistettu tuoksuttomaksi sairaalaksi, mutta ei se silti näytä kaikkia koskevan. Usein hajuvettä tai deodoranttia on suitsutettu työntekijöiden pukuhuoneessa.

Apua on myös hengityssuojaimesta, jonka hän pukee kasvoilleen kohdatessaan tuoksupilven, esimerkiksi vastaantulija saattaa tuoksua todella voimakkaasti.

– Ilman maskia en vapaa-ajalla lähde ihmisten ilmoille. Se kulkee käsilaukussa mukana.

Maski herättää huomiota yleisellä paikalla.

– Ihmiset saavat tuijottaa. Kyllä maailmaan katseita mahtuu. Kangaskappaleen läpi hengittäminen ei aina ole herkkua. Näillä kuitenkin mennään. Käytän maskia, että saan nauttia konserteista ja elokuvista. Se on ainoa vaihtoehto.

Liiketiloihin suihkutetaan kemikaaleja

Tuomisella on myös monikemikaaliherkkyys eli hän reagoi muuhunkin kuin pelkkiin tuoksuihin.

– En voi lukea sanoma- tai aikakauslehtiä lainkaan. Reagoin painomusteeseen voimakkaasti, joten luen vain nettilehtiä.

Kauppareissuilla hän kiertää kaukaa pesuaine- ja kemikaaliosastot. Samoin liikkeet, joissa käytetään tuoksumarkkinointia. Tuoksumarkkinointiin törmää esimerkiksi kenkä- ja vaatekaupoissa.

– Harva varmaan tietää, että esimerkiksi kenkäkaupassa nahan haju ei tule kengistä, vaan se on liiketilaan suihkutettavasta kemikaalista. Kaupoissa kierrän kaukaa esimerkiksi pesuaine- ja kemikaaliosastot.

Ikävin vuodenaika Tuomiselle on syksy maahomeineen.

– Silloin luonto lakastuu ja mädäntyy. Kevään siitepöly puolestaan tekee olon tukalaksi, talven kuiva pakkanenkin on parempi. Alkukesä on parasta, silloin mikään ei voita sitä, että pääsee koiran kanssa lenkille vesisateeseen.

Tuomisen perhe on joutunut miettimään, miten tuoksukuormaa kevennettäisiin kotona. Pesuaine on vaihdettu tuoksuttomaksi. Kodista on tullut hajuvesivapaa vyöhyke.

– Elämästä ei tule mautonta ja väritöntä, vaikka se olisi tuoksutonta, Tuominen sanoo. HäSa