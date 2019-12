Hakamäen urheilupuiston kaava käsittelyyn alkuvuodesta -Kaavaluonnos valmistellaan nähtäville alkuvuodesta 2020

Liinalammin yleisurheilukenttä korvataan tulevaisuudessa Hakamäen urheilupuiston kentällä. Tämä edellyttää Hakamäen alueen kaavoittamista.

Kaavoituksen aloittamisesta päätettiin viime vuoden elokuussa, jolloin tekninen lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan, että kaavaluonnos valmistellaan nähtäville alkuvuodesta 2020. Hakamäen luonnos sisältää 8-rataisen yleisurheilukentän ja muitakin urheilupuiston toimintoja.

Lisäksi tuleva kaava mahdollistaa lähialueen kehittämistä. Kunnalla on omistuksessaan maata urheilupuiston lähellä Hausjärventien varrella, joten kunta voi kaavoittaa sinne uusia pientalotontteja.

Tavoitteena on, että Hakamäen urheilupuiston kaava saada valtuuston hyväksyntään ensi syksynä.

Kaavoitusohjelmassa on myös Liinalammin alueen asemakaavan muuttaminen. Aluetta voidaan kehittää osoittamalla sinne asumista ja virkistystoimintoja sen jälkeen, kun nykyistä urheilukenttää ei enää tarvita.

Harvialassa vielä vapaita tontteja

Harvialassa kunnalla on omistuksessaan kaksi erillistä maa-aluetta Harvialan koulun lähettyvillä, ja niille voidaan kaavoittaa tulevaisuudessa pientaloasumista.

Muuten Harvialaan ei tarvita lähiaikoina uusia kaavoja, sillä Alikartanon alueella kunnalla on vielä 25 myymätöntä omakotitonttia, ja lisäksi tontteja on Harvialan kartanon alueella sekä Kauriinmaan eteläosan alueella.

Tervakosken koulun alueelle uusi kaava

Tervakoskella kaavoitusohjelmassa on Vanhakylän alue ja nykyisen alakoulun alue eli Lähdekorpi.

Alakoulu rakennuksena kuitenkin säilyy senkin jälkeen, kun Tervakosken uusi koulukeskus on kokonaan valmis, sillä kyseessä on suojeltu rakennus. Koulutalolle pitäisi suunnitella uusi käyttötarkoitus.

Koulun vieressä on nykyisen kaavan mukaan kerrostalokortteleita, mutta tätä on tarkoitus pohtia uudestaan, sillä alue on kerrostaloasumisen kannalta syrjässä taajaman keskustasta.

Myös uimahallin uudisrakennus tarvitsee kaavallisen ratkaisun. Uimahalli-projektin aloittaminen on uudessa taloussuunnitelmassa merkitty vuodelle 2023.

Suojellun Vanhakylän kaavaa päivitettävä

Tervakosken Vanhakylä kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen joukkoon. Paperitehtaan lähellä sijaitsevassa kylässä on puurakenteisia entisiä tehtaantyöläisten asuintaloja.

Vanhakylän asemakaava on paikoin vanhentunut. Uusi kaava tarvitaan, jotta suojeluarvot säilyvät ja samalla voidaan parantaa rakennusten asumismukavuutta.

Kiirettä uusimisella ei ole, sillä kaavoitusohjelman mukaan siinä edetään koulukeskuksen rakentumisaikataulun mukaan. Kumpaakaan Janakkalan koulukeskuksista ei ole vielä alettu rakentaa, ja Tervakosken alakoulun tilat on tarkoitus rakentaa viimeisimpänä.

Teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa käsitelty kaavoitusohjelma koskee vuosia 2020–2021. Se menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi.