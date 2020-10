Hakeeko Riihimäki sheriffiä vai kaupunginjohtajaa? Tällaisella ilmoituksella kaupunki hakee Sami Sulkon seuraajaa

Uusi kaupunginjohtaja on tarkoitus valita joulukuun valtuuston kokouksessa.

Hakuilmoituksesta päätellen Riihimäki ei hae Sami Sulkon seuraajaksi ainakaan mitään työhuoneessaan viihtyvää hiljaista virkamiestä, vaan rohkeaa ja räväkkää kaupungin keulahahmoa.

Ilmoituksen mukaan kaupunkiin etsitään vuorovaikutustaitoista, innostavaa ja empaattista ihmisten johtajaa, joka olisi muun ohessa myös kokenut henkilöstö- ja muutosjohtaja.

Kaupunginjohtajalle asetetut tavoitteet eivät ole vaatimattomat, sillä ilmoituksen mukaan uuden kaupunginjohtajan tavoitteena on ”tyytyväinen kaupunkilainen ja kasvukäytävän menestynein kaupunki”.

Hakuaika päättyy 28.10, valinta joulukuussa

Länkkäri-henkisen ilmoituksen perusteella virkaan valittavalta vaaditaan myös huumorintajua, sillä haastattelujen ja soveltuvuustestien sijaan hakemuksessa puhutaan kuulusteluista sekä valheenpaljastustesteistä.

– Meillä on ollut rohkeita rekrytointi-ilmoituksia aiemmin ja nyt halusimme jatkaa samalla rohkealla linjalla. Tänä aamuna puhelin on pirissyt sillä tavalla, että ilmoitus on selkeästi huomattu, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd.).

Nahkurin mukaan varsinaiset hakukriteerit valikoitiin valtuutetuille ja johtoryhmän jäsenille viime viikolla tehdyn kyselyn perusteella.

Ennen varsinaisen haun alkamista avoimesta virasta on tullut ”yksittäisiä kyselyjä”.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 28.10., ja uusi kaupunginjohtaja on tarkoitus valita joulukuun kokouksessa.

Kaupunginjohtajan avointa virkaa hoitaa lokakuun alusta lähtien elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

Sulkko vaitonainen uudesta työnantajastaan

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko erosi virastaan yllättäen syyskuun alkupuolella.

– Minulle tarjottiin mahdollisuutta, josta en voinut kieltäytyä. Tällaisia tilaisuuksia tulee tuskin koskaan. Tämän ikäisenä minulla on vielä mahdollisuus tehdä kokonaan toisenlainenkin työura. Haluan nähdä, miten oma kokemus ja osaaminen auttavat synnyttämään uutta tulevissa haasteissa ja kuinka niissä pärjään, Sulkko kertoi tuolloin tiedotteessa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sulkko on ollut vaitelias uudesta tehtävästään. Kysyttäessä hän totesi sen olevan ”yksityiseltä sektorilta”.

Uuden työnantajansa palveluksessa Sulkko on aloittanut 1.10. Hämeen Sanomille hän kertoo, ettei aio itse viestiä uudesta työnantajastaan.

Riihimäen kaupunginhallitus myönsi Sulkolle eron 14.9. Hänen työsuhteensa päättyi 30. syyskuuta.