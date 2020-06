Hakkuualue palaa Jokioisissa – Kanta-Hämeen pelastuslaitos varoittaa kuivasta maastosta

Jokioisissa Peto-ojantiellä on syttynyt maastopalo. Palo on syttynyt noin hehtaarin kokoisella hakkuualueella, jossa on hakkuiden jäljiltä paljon palavaa materiaalia.

Palon syyksi epäillään salamaniskua.

Sammutustyöt alueella ovat parhaillaan käynnissä ja alue on saarrettu. Palosta ei näillä näkymin aiheudu leviämisvaaraa.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kirjoitti tänään Twitterissä, että maasto on parhaillaan erittäin kuivaa ja Kanta-Hämeessä on tänään ollut jo useampia maastopaloja.

