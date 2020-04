Hakoisten Linnavuori on suljettu koronavirusepidemian takia – Maanomistaja: Tilanne on karannut suorastaan käsistä

Hakoisten kartanon tilanomistaja Max Rosenberg sulki Linnavuorelle menevän tien lauantaina. Linnavuori sijaitsee Hakoisten kartanon maalla Janakkalassa.

– Linnavuori on toistaiseksi suljettu koronavirustilanteen takia. Tilanne on karannut suorastaan käsistä. Tämä ei ole turvallista kävijöille eikä perheellemme, Rosenberg sanoo.

Alueella on hänen mukaansa ollut viime viikkojen aikana pahimmillaan toista sataa autoa yhden päivän aikana. Retkeilijöiden lisäksi alueella on liikkunut paljon lintubongareita Hakoisten pelloille pääsiäisenä ilmaantuneen arosuohaukan houkuttelemana.

Viranomaisten ohjeistus taustalla

Rosenberg korostaa, että viranomaiset ovat linjanneet, että paikat, joissa ihmisiä liikkuu runsaasti, tulisi koronavirusepidemian aikana sulkea.

Suuri kävijämäärä Linnavuorella on jättänyt näkyvät jälkensä kartanon alapihalle ja teille.

– On ajettu nurmikoille ja tienreunoille. Kun on näin märkää, kaikki menee helposti mudalle.

Rosenberg korostaa, että kaikki korjauskustannukset ja ylimääräinen työ koituvat hänen kontolleen.

Päärakennus on koti, ei kahvila

Pitkään ongelmana on ollut myös kartanon pihaan ajavat ja kotirauhaa rikkovat ihmiset.

– Osa on eksyneitä, mutta on myös uteliaita ja välinpitämättömiä, jotka katselevat paikkoja. Sitten väitetään, ettei löydetä Linnavuorelle.

Räikeimmissä tapauksissa ihmiset ovat tulleet sisälle päärakennukseen kuvitellen sitä kahvilaksi. Viimeisin tällainen tapaus on kuluneelta talvelta.

Tavatonta ei Rosenbergin mukaan myöskään ole, että pihapiiriin pistetään pystyyn oma piknikki tai Linnavuoren päälle sytytetään nuotio ja jätetään polttopuita odottamaan vielä seuraavaakin kertaa.

– He eivät ymmärrä, että tämä on meidän kotimme, työpaikka ja elinkeino.

Runsaasti ilkivaltaa

Rosenbergin mukaan kartanon mailla on tehty vuosien saatossa myös ilkivaltaa.

– On eläimiin kohdistuvaa ilkivaltaa eli availlaan navetan portteja ja laitumilla on rikottu aitaa ja vedetty töpseleitä paimenpojasta. On myös valtavasti roskaamista. He eivät ymmärrä, että tämä on meidän kotimme, työpaikka ja elinkeino.

Rosenberg aikoo lisätä merkittävästi kulunvalvontaa tilan alueella.

Kun koronavirustilanne on ohi, ja tie taas avattu, Rosenbergillä on Linnavuorella kävijöille selkeät terveiset:

– Kunnioitetaan ohjeistuksia. Siellä on selkeät opasteet Linnavuorelle. Pihapiiri on yksityisaluetta. Jos jaksaa tuoda eväät mukanaan, jaksaa roskat viedä kotiinsakin. HäSa