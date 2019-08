Hallitus haluaa panostusta ilmastoystävälliseen ruokaan – “Hävikin määrää pienenee, jos ruoka maittaa”

Uusi hallitusohjelma kehottaa lisäämään kasvispainotteisen ruoan osuutta julkisissa hankinnoissa. Liha- ja maitotuotteissa tulisi suosia lähi- ja luomuruokaa. Ruokahävikki pitäisi puolittaa vuoteen 2030. Tavoitteena on ruoan ilmastojalanjäljen pienentäminen ja ymmärryksen lisääminen ruoantuotannossa.

Valtioneuvoston RuokaMinimi-hankkeen loppuraportin mukaan ruoan ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30-40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja huolehtimalla peltojen hiilivarannosta.

Vaikka kasvisruoka ei ole hämeenlinnalaisen Olivia Ventolan lempiruokaa, voitaisiin sen määrää hänen äitinsä Mira Ventolan mielestä kouluissa lisätä.

– Kasvisruokaa on ollut kotona tarjolla, mutta kasvikset uppoavat lähinnä raakoina. Eskarissa hän oppi jo syömään keitettyä porkkanaa, äiti kertoo.

Palmia Foodsin kouluruokapalvelujen aluepäällikkö Eija Tonterin sekä kehityspäällikkö Maarit Lunkan mukaan Palmian kouluruokapalvelua ohjaa kouluruokasuositus, ei vielä uunituore hallituksen linjaus.

Hämeenlinnan päiväkodeissa ja kouluissa, joissa Palmia Foods tuottaa ruokapalvelut, on kerran viikossa kasvisruokapäivä. Esimerkiksi Seminaarin koulun ja Nummen yhtenäiskoulun oppilaille tarjotaan päivittäin myös kasvisruokavaihtoehto.

Palmialla on käytössään Kouluruoka-sovellus, jonka kautta voi antaa palautetta esimerkiksi kohdennetusti tietystä ruoasta.

– Ympäristöasiat eivät ole vielä näkyneet suuressa mittakaavassa saadusta palautteesta, Tonteri kertoo.

Palmian käyttämät liha- ja maitotuotteet ovat kotimaisia. Luomua ei Hämeenlinnassa ole juurikaan käytössä, koska se on niin paljon kalliimpaa.

– Toimimme vapailla markkinoilla ja osallistumme julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Näissä yleensä hinta on tärkein tekijä, Lunkka toteaa.

Kun hankinnassa painotetaan ruoan hintaa, mutta silti toivotaan myös luomuruokaa, on yhtälö Lunkan mukaan haastava.

– Lapsilla on selkeästi ruoat, joista he pitävät ja ruoat, joita ei ole totuttu syömään. Emme voi henkilöstöravintoloissakaan pakottaa ketään syömään tietynlaista ruokaa. Asiakas äänestää jaloillaan.

Ruokahävikkiä Palmian keittiöissä seurataan tarkasti ja sitä on saatu vähennettyä.

Hävikkiä saa pienenettyä seuraamalla tarkasti ruokailijamääriä ja toteutuneita annoskokoja. Ruoan kuumentaminen vasta paikan päällä sitä mukaan kuin sitä menee, vähentää myös ruokajätettä.

Oikea ruoan määrän mitoittaminen vaatii myös ammattitaitoa.

– Hävikin määrää pienenee, jos ruoka maittaa. Tämän vuoksi ruoat, joista tulee paljon huonoa palautetta, poistetaan listalta, Tonteri toteaa. HÄSA.

Kasvisruokaa uusilla resepteillä

Kasvisruoka edellyttää uusia raaka-aineita ja ruoanvalmistamisen tapoja. Palmiassa kehitetään kasvisruokareseptejä ja haetaan sopivia raaka-aineita.

– Resepteissä hyödynnetään muun muassa soija- ja hernerouhetta sekä härkistä. Kouluissa tarjoamamme soijarouhemoussaka sai paljon hyvää palautetta, Palmian aluepäällikkö Eija Tonteri kertoo.

Tonterin mukaan he ovat saaneet palautetta liian runsaasta papuruoanmäärästä. Papua käytetään paljon kasvisruoassa muun muassa sen proteiinipitoisuuden vuoksi.

– Meillä on paljon kasvisruokia, joissa on papuja ja nämä ruoat ovat perinteistä tuotekehitystä. Esimerkiksi broilerikastikkeessa liha on korvattu kasviksilla, ja kun on alettu puhua kasvisproteiinista, osa kasviksista on korvattu pavuilla, Palmian kehityspäällikkö Maarit Lunkka kertoo.

Lunkan mukaan uudenlainen reseptiikka ei voi enää perustua siihen, että liharuoasta yritettäisiin tehdä suoraan kasvisruokaa. Reseptiä lähdetään rakentamaan raaka-aine edellä.

– Papuruuissa haetaan makumaailmaa, joka luontaisesti sopii raaka-aineelle. Pavut kuuluvat esimerkiksi intialaisiin ruokiin, Lunkka sanoo.