Halvat tontit ovat kelvanneet Lopella – Kunta on jatkamassa Tontti tonnilla -kampanjaansa

Hyvän alun saanut Tontti tonnilla -kampanja on saamassa Lopella jatkoa ensi vuoden loppuun.

Viime toukokuussa alkanut Lopen kunnan Tontti tonnilla -myyntikampanja on piristänyt kunnan omakotitalotonttien kauppaa. Alle vuodessa tuhannen euron omakotitalotonteista on tehty varauksia 22. Varsinaisia tonttikauppoja on tehty kymmenen.

Aiemmin Loppi myi tonttejaan 10 000 euron hintaan, ja vuonna 2018 sillä hinnalla kelpasi vain kaksi tonttia.

Koska edullinen hinta on virkistänyt kunnan tonttikauppaa, halutaan kampanjaa nyt jatkaa. Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2019, että tonnikampanja on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, mutta kunnan kuluvan vuoden talousarvion mukaan kampanjahinta olisi voimassa vain kesäkuun loppuun saakka.

Maanantaina Lopen kunnanhallitus saa eteensä päätösehdotuksen, jonka mukaan Tontti tonnilla -kampanja jatkuisi vuoden 2021 loppuun saakka.

Kauppakirjoihin asetetaan rakentamisvelvoite, jossa ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen tontille omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lopella uskotaan, että koronapandemia pelaa kunnan pussiin siinä mielessä, että maaseutumainen ja väljempi asuminen saattaa herättää jatkossa aiempaa laajempaa kiinnostusta.

Myös tällä perustellaan tonttikampanjan jatkoa kunnanhallituksen esityslistassa. HäSa

