Häly aiheuttanut opettajille kuulohäiriöitä ja korvasärkyä Nummen yhtenäiskoulussa

Opettajilla on ilmennyt korvasärkyä ja tinnituksen tyyppisiä kuulohäiriöitä Nummen yhtenäiskoulun avoimessa oppimisympäristössä. Hämeenlinnan kaupungin työsuojeluvaltuutettu Katri Juvonen kertoo, että hänen puheillaan on käynyt kymmenkunta opettajaa hälyyn ja muihin työskentely-ympäristön hankaluuksiin liittyen. Sitä useampi opettaja on sivunnut asiaa ohimennen. – Tilanne on hankala, opettajilla on vaikeuksia tehdä omaa työtään. En usko, että heidän oireensa ovat ikäsidonnaisia,…