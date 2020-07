Hämäläinen tofu pyrkii lautaselle, kasvisbuumi piti tehtaan pyörimässä myös koronakevään ajan

Harva osaa yhdistää pienen hämäläiskunnan ja tofun. Päijänteen länsirannalla sijaitseva Padasjoki saattaa kuitenkin tulevaisuudessa olla tunnettu soijapaputuotteistaan.

Taulun teollisuusalueella sijaitsee entinen kotitalouskoulu, jonka tiloissa on valmistettu jo yli 10 vuoden ajan tofua. Nykyinen yrittäjä Jouni Partonen on asialla kolmatta vuotta, sillä hän osti kiinalaisomistuksessa olleen tehtaan yhtiökumppaninsa kanssa vuonna 2018.

– Hyvin pian kävi selväksi, että vain toisen kannattaa jatkaa, joten minä ostin yrityksen ja tilat itselleni, Partonen kertoo.

Entisillä yrittäjillä suuret suunitelmat

Kiinalaisyrittäjillä oli Partosen mukaan ollut suuret suunnitelmat tofutehtaan varalle. Yritys muutti Padasjoelle Riihimäeltä isompien tilojen takia.

– Tänne oli hankittu aivan uudet laitteet tuotannon kasvattamista varten, mutta osa niistä oli ollut käyttämättä meidän tuloomme asti. Esimerkiksi yhden heidän hankkimansa pakkauslaitteen me otimme käyttöön vasta ihan hiljattain, Partonen kertoo.

Partosen yrityksen nimi on Tofusta oy, ja tuotemerkki on jo aiempien yrittäjien käyttämä Tofu Moon.

– Tuotemerkki on sen verran tunnettu, ettemme halunneet vaihtaa sitä.

Jouni Partonen kertoo, että Padasjoen tehtaalla valmistetaan tofutuotteita kiinalaisille ravintoloille ja entistä enemmän myös ruokakauppojen hyllylle.

Kasvisruuan ja vegaanisten tuotteiden suosion kasvu on lisännyt myös tofun käyttöä. Vähittäiskaupan ansiosta tehtaan tuotanto jatkui koronakevään yli keskeytyksettä.

– Kiinalaisten ravintoloiden tilaukset loppuivat kokonaan, mutta kauppoihin tuotteita meni onneksi koko ajan. Nyt myös ravintoloiden tilauksia on taas alkanut tulla, mutta ei kysyntä ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle.

Tilat sallivat kasvun

Heinäkuun alussa tehtaalla on käynnissä huoltotauko, mutta Jouni Partonen ja hänen vaimonsa Päivi valmistivat erän tofua helsinkiläisille ravintoloille. Ns. ämpäritofu on tehtaan perustuote, josta muita tuotteita valmistetaan jatkojalostamalla.

– Me valmistamme tofua kiinalaisen reseptin mukaan, ja se on käsityöpainotteista hommaa. Suunnitelmissa on hankkia koneita helpottamaan raskaita työvaiheita, jolloin tuotantoa voi samalla kasvattaa, Partonen suunnittelee.

Hän vakuuttaa, että tilojen puolesta tuotanto voidaan viisinkertaistaa helposti. Vanhassa kotitalouskoulussa riittää neliöitä ja esimerkiksi isot kylmä- ja varastotilat ovat jo valmiina.

Kontillinen papuja Kanadasta

Padasjoen tofu valmistetaan kanadalaisesta soijasta, joka ei ole geenimuunneltua. Kuivat soijapavut ovat suurin piirtein saman kokoisia kuin herneet.

– Syksyllä on ajankohtaista tilata uusi papukuorma. Sitä tulee kerralla kontillinen eli reilut 15 000 kiloa. Kuorman purkaminen oli viimeksi melkoinen tapahtuma, paikalla oli parikymmentä talkoolaista, Jouni Partonen kertoo.

Tehdas työllistää tällä hetkellä kaksi ulkopuolista työntekijää, toisen koko- ja toisen osa-aikaisesti. Päivi Partosella on kampaamo hallirakennuksen toisessa päässä, ja hän tulee välillä tarvittaessa avuksi tehtaan puolelle.

Jouni Partosen mukaan viime vuonna tofutehtaan liikevaihto oli 100 000 euron hujakoilla. Tänä vuonna hän arvelee päästävän 200 000 euroon.

– Miljoonan liikevaihto ei ole mikään mahdottomuus, kunhan saamme kaiken toimimaan suunnitelmien mukaan.

Tausta K-kauppiaana rohkaisi Jouni Partosen siirtymään yrittäjänä uudelle uralle. Entiset kontaktit kauppaketjussa ovat myös auttaneet saamaan tofutehtaan tuotteita tavallisten ruokakauppojen hyllylle.

– K-ketjun kanssa on ollut vähän helpompaa, mutta S-ketjussa on ollut myös kiinnostusta, ja tofua on saatu myös S-ketjun myymälöihin.

Tofu ei ollut tuotteena Partosille ennestään tuttua, mutta nyt soijajaloste on tullut sitäkin tutummaksi.

Omaksi suosikikseen Partoset nimeävät kiinteän ja suolaisen savutofun, josta voi leikata siivuja esimerkiksi leivän päälle. HÄSA