Hämäläiset maatilat avasivat lauantaina ovensa yleisölle – "Meidän arkemme on monelle aivan uusi juttu"

Hämeen maatilat, lähiruokakohteet ja eläintilat esittelivät toimintaansa vieraille lauantain Avoimet maatilat – Taste of Häme -tapahtumassa. Kuudetta kertaa järjestetyssä tapahtumassa oli 53 kohdetta Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Tapahtuma on laajentunut entisestään lähiruokatapahtumaksi. Tänä vuonna mukana oli maatilojen lisäksi esimerkiksi olutpanimoita ja marjatiloja sekä laamatila. Tapahtuman tarkoitus on esitellä kävijöille suomalaista ja etenkin hämäläistä maaseutua ja ruuan...