Hämeen ammattikorkeakoulu tukee lukukausimaksuissa ukrainalaisia opiskelijoita

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa ukrainalaisille useita erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Hamkissa on parhaillaan käynnissä haku, jossa on tarjolla mm. kahdeksan englanninkielistä amk-koulutusta ja kaksi englanninkielistä yamk-koulutusta. Ukrainalaisten on mahdollista saada opintoihinsa apurahaa, jolloin heidän ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja seuraavan parin vuoden ajalta. Haut syksyllä alkaviin opintoihin ovat avoinna 10. toukokuuta asti. Hamk tukee tarpeen mukaan lukukausimaksuissa myös jo...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja