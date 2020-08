Hämeen keskiaikafestivaalin järjestäjät kieltäytyivät painamasta paniikkinappia

Hämeen keskiaikafestivaalin järjestäjät päättivät jo keväällä, että festivaali pidetään koronasta huolimatta. Tilanteen kehitystä seurattiin tarkasti, mutta todellisia esteitä tapahtumalle ei ilmaantunut.

– Festivaali on mahdollista järjestää myös vastuullisesti. Puistossa on paljon käsienpesupaikkoja ja korostamme turvavälejä. Linnanpuistossa on tilaa vaikka 5000:lle ihmiselle kerrallaan neljän metrin turvaväleillä, festivaalin johtaja Ville Ketonen korostaa.

Tapahtuman järjestäminen alkoi jo viime syksynä pienellä porukalla. Ennen kuin koronasta edes tiedettiin, myytiin osa paikoista. Sitten tuli korona ja kaikki pysähtyi kevääksi.

– Olemme tehneet nyt kolmessa kuukaudessa kuuden kuukauden työt, Ketonen naurahtaa.

Hämeenlinnassa ei haluttu painaa paniikkinappia tai maalailla uhkakuvia.

– Keskiaikafestivaali on hyvin odotettu tapahtuma, joka tuo elannon monelle ihmiselle. Ehkä tapahtuman järjestäminen on joidenkin mielestä riski, mutta jokainen voi tehdä oman ratkaisunsa ja jäädä kotiin. Eiköhän se ole ratkaisu, jonka jokainen ymmärtää, Ketonen sanoo.

Turvallisuus on tärkeintä

Festivaalin johtaja sanoo, että tärkeintä on järjestää mahdollisimman turvallinen tapahtuma. Koska suurin riski ovat ruuhkat, yritetään niitä karsia lippujen ennakkomyynnillä.

Lippuja myytiin tänä vuonna ennakkoon jo kaksi viikkoa sitten yhtä paljon kuin koko viime vuonna.

– Liput saa ennakkoon ostamalla paljon halvemmalla kuin paikan päällä lipunmyynnissä. Muualla ruuhkia ei tavallisesti juuri ole, Ketonen korostaa.

Ville Ketonen sanoo festivaalin olevan vastuussa turvallisuudesta, mutta myös esimerkiksi näytteilleasettajien toimeentulosta. Festivaali on monelle yksinyrittäjälle vuoden kohokohta.

– En lähde arvailemaan festivaalin yleisömäärää. Viime vuonna löimme yleisöennätyksen, kun yleisöä oli yli 30 000. Nyt korona pelottaa varmaan osan yleisöstä pois, mutta toisaalta yleisöä voi tulla myös paljon lisää, kun mitään ei tapahdu missään. Tässä vaiheessa kaikki on hämärän peitossa, Ketonen sanoo.

Näytteilleasettajia festivaaleilla on noin 150. Osa myyjistä on edelleen virolaisia ja saksalaisia, jotka kylläkin asuvat Ketosen mukaan Suomessa.

Tapahtuman rakentaminen alkoi sunnuntaina

Keskiaikafestivaaleja on ollut rakentamassa tänä vuonna ainakin 200 talkoolaista.

Rakentaminen alkoi sunnuntaina aidan pystyttämisellä ja jatkui muiden rakenteiden tekemisellä. Keskiviikkona Linnanpuistosta purettiin myös esiintymislava, joka peitti Ketosen mielestä hienon linnamaiseman. Lava rakennettiin hieman sivummalle.

– Rakenteet tehdään nopeasti, mutta alueen somistaminen on paljon hitaampaa, Ketonen sanoo.

Ensimmäiset näytteilleasettajat tulivat Linnanpuistoon jo tiistaina. Tapahtuma alkaa perjantaina 14. elokuuta ja kestää 16. elokuuta asti..

– Töitä on todella paljon, mutta puolijuoksua festivaalia ei jouduta sentään järjestämään. Uusia keskiaikaharrastajia on talkooväen joukossa niin paljon, että homma luistaa, Ketonen kehaisee.