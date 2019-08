Hämeen linnan vallihautoja korjataan taas – Urakka kestää vielä useita vuosia

Hämeen linnan vallihautoja korjataan jälleen. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla olevan työn urakoitsijoita on kaksi: Kivityö Kaseva ja IJK Rakennus.

Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen rakennuttajapäällikkö Sami Brück kertoo, että vallihaudan korjaus ei valmistu vielä tänä vuonna.

Linnan edustalla liikennekyltissä lukee hämäävästi, että työ valmistuu tämän vuoden marraskuussa. Tämä tarkoittaa Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen rakennuttajapäällikkö Sami Brückin mukaan, että tämän vuoden työt valmistuvat silloin.

Lähistöllä on pienempi kyltti, jossa on tarkempaa tietoa urakasta.

– Jos kunnossapitorahaa saadaan, niin tarkoitus on ensi vuonnakin jatkaa, Brück kertoo.

Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut korjausurakoisijat, joiden sopimuksia voidaan jatkaa vuoteen 2021 saakka. Siihen mennessä työ ei hänen mukaansa tule kuitenkaan valmistumaan.

– Jos pystymme kahden urakoitsijan voimin edelleen tekemään korjausta, niin menee vielä 4–5 vuotta, hän sanoo.

Jos tulevaisuudessa varaa ei ole kuin yhteen urakoitsijaan, valmistuminen saattaa siirtyä 7–8 vuoden päähän.

Korjaustöiden arkkitehtisuunnittelusta vastaava arkkitehti Sanna Ihatsu kertoo, että Kasevan työmaa on tänä kesänä pääosin ollut 1700-luvulla rakennettuilla vallihaudan kivivalleilla.

– Työt tapahtuvat läntisen sillan vieressä. Muuri on menettänyt muotonsa ja kivet ovat menneet epäjärjestykseen. Muuria joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen, hän kertoo.

Jotta muuria voidaan purkaa, pitää tehdä maavalleille ensin kevennyskaivuu. Maan paine on niin kova, että sortumat olisivat mahdollisia.

Vesieristyskerroksina olevaa savea on myös purettu. Pohjimmaisena on hirsiarina, jota on vahvistettu lisähirsillä.

IKJ:n työmaa keskittyy pohjoispuolen kivivallin osuuksille, jotka 1970–80-luvuilla rakennettu uudestaan.

– Siellä on jäänyt hiukan matalaksi kivivallit, jonka takia maata valuu vallihautaan. Sitä on tehty edellisinä kesinä ja se työ on jo loppusuoralla, Ihatsu kertoo.

Siellä on ollut myös pullistuma, jonka korjaamiseksi on tehty sadevesien poisjohtamisia. Valleihin ei ole tehty taustakiveystä, vaan niissä on maakostea betoni, ja vesien tullessa sementti alkaa valua pois.

Siitä johtuen telineiltä käsin tehdään saumaustöitä kyseisillä valleilla. Vallin kivien välit ovat liian väljät.

Vallihaudan kasvillisuutta pitää myös hoitaa.

– Suuri työ on kuntan tuominen paikalle. Tarvitaan hyvää kasvillisuutta, joka pitää maavallin koossa, hän kertoo.

Niittykasveja sisältävää kunttaa on haettu viime aikoina Lammilta. Kuntalla tarkoitetaan pohjamattoa, jota siirretään levyinä esimerkiksi pihoille, jotka ovat lähellä luontoa

Haastavaa on myös vieraslajien torjunta. Tietyillä eristetyillä alueilla kasvaa Ruttojuurta ja vallihaudassa kasvaa isosorsimoa. HÄSA