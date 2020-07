Poliisi pyytää vihjeitä väkivallanteosta: Naisen kimppuun hyökättiin Hämeenlinnassa tiistai-iltapäivänä

Hämeen poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja Hämeenlinnassa 7. heinäkuuta tapahtuneeseen väkivallantekoon liittyen. Tiistaina noin puoli kahdelta iltapäivällä Katistentiellä mies kävi nuoren naisen kimppuun ja raahasi tämän viereiseen metsikköön.

Poliisi tutkii tekoa raiskauksen yrityksenä.

Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja sekä tekijästä että tapahtumasta. Tekijä on arviolta 20-vuotias mies. Tekijällä on punertavat hiukset. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, jossa on tekstiä rinnassa sekä harmaat college-housut ja valkoiset kengät. Mies puhuu suomea ilman korostusta.

Hämeen poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot tai vihjeet sähköpostilla vihjeet.hame@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen p. 0295 414 222.

Juttua päivitetty kello 17.39: Juttuun lisätty tapahtumapaikan kadunnimi.