Hämeen poliisi varoittaa vanhuksia huijaavista: Tarinan varjolla sisään ja omaisuus varkaan matkaan

Hämeen poliisi varoittaa liikkeellä olevista huijareista, joiden kohderyhmää ovat vanhukset. Poliisilla on tutkittavanaan tapauksia, joissa vanhusten koteihin on tultu sepitettyjen kertomusten varjolla ja anastettu omaisuutta, kuten arvokkaita koruja ja pankkikortteja. Rikoskomisario Martti Hirvosen mukaan tuoreimmat tapaukset on kirjattu Päijät-Hämeessä Orimattilassa. – Nyt huijarit ovat olleet liikkeellä itäisessä Hämeessä, mutta he voivat siirtyä nopeasti toisaalle. Tällaista…