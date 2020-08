Hämeen poliisin pääluottamusmies sanoo suorat sanat ilmiantokanavasta: Vaarana poliisien kiusaaminen ja jopa kosto

Hämeen poliisissa puututaan väärinkäytöksiin riittävän hyvin perinteisillä keinoilla. Sen takia Poliisihallituksen vuonna 2019 avaamalle ilmiantokanavalle ei ole juuri tarvetta. Tätä mieltä on Hämeen poliisin pääluottamusmies Rami Lehtinen.

– Poliiseilla on niin korkea työmoraali ja sisäinen valvonta, että jos joku tekee töissä väärin, siihen puututaan muutenkin, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mukaan kanavan riskinä on se, että sitä käytettäisiin kiusan tekemiseen tai jopa kostamiseen. Osa ilmoituksista on koskenut hänen mukaansa ”hyvin turhanpäiväisiä” asioita, mikä on herättänyt epäilyjä tahallisesta harmin aiheuttamisesta.

”Meidän talossa ei ole tällä hetkellä merkittäviä ongelmia näiden asioiden kanssa.”

Hämeen poliisilaitoksesta tehtiin viime vuonna kahdeksan ilmoitusta poliisin eettiseen kanavaan. Tänä vuonna ilmoituksia on tullut neljä. Vuonna 2019 Suomen kaikissa poliisin yksiköissä ilmoituksia tehtiin yhteensä 211 kappaletta.

Asiasta uutisoi Yle.

”Whistleblower”- eli pilliin puhallus -kanavasta voi olla Lehtisen mukaan hyötyä, jos työyhteisössä on ongelma, josta kukaan ei uskalla puhua suoraan tai jos esimiehet kohtelevat työntekijöitä väärin.

Hämeen poliisilaitoksen rikosylitarkastaja Mika Heikkonen kertoo, että viime vuoden alussa ilmoituksia tehtiin jonkin verran vitsimielessä, mutta tämän vuoden ilmoitukset ovat olleet asiallisia.

”Kanavalle on jonkinlaista tarvetta”

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Janne Paavola kertoo, että viime vuonna ilmoitukset koskivat eniten henkilöstöön ja virkasuhteeseen liittyviä asioita, kuten palkkausta, työvuorosuunnittelua ja lomakäytäntöjä.

– Meidän tietoon ei ole tullut kovin vakavia tapauksia. Sellaisia, joissa voisi ilmetä ilmoituksen perusteella esimerkiksi tuottamuksellista virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, on tullut noin pari prosenttia, Paavola sanoo.

Ilmoitusten määrä osoittaa Paavolan mukaan, että ”kanavalle on jonkinlaista tarvetta”.

Toimintaa korjattu ja yksi huomautus annettu

Hämeen poliisipäällikön Ilkka Koskimäen mielestä eettinen kanava lisää poliisin uskottavuutta ulospäin. Se voi myös kannustaa poliiseja tuomaan mahdollisia väärinkäytöksiä esiin.

– Se on takaportti, jos näkemiään väärinkäytöksiä ei saa muulla tavalla eteenpäin, Koskimäki sanoo.

Hän muistuttaa, että ilmoitukset eivät ole aina koskeneet varsinaisia väärinkäytöksiä, vaan ne ovat olleet myös huomautuksia epäkohdista. Hämeen poliisissa ilmoitukset ovat koskeneet muun muassa huomautuksia ylitöiden tekemisestä, työntekijän virkapaikasta tai työvuoroista.

Vuonna 2019 perustettu eettinen kanava ei ole johtanut Hämeen poliisilaitoksella rikosilmoituksiin, mutta niiden perusteella on annettu yksi huomautus ja toimintaa on korjattu. Koskimäen mielestä eettinen kanava on hyvä lisä, jolla väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta toiminnasta voidaan ilmoittaa.

Poliisihallitus käsittelee kanavan kautta tulleet ilmoitukset tai siirtää ne poliisilaitoksen oikeusyksikön käsiteltäväksi. Jos ilmoituksen perusteella on aihetta epäillä rikosta, tapaus siirretään syyttäjälle. HäSa