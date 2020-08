Hämeen poliisin päällikkö Ilkka Koskimäki siirtyy Itä-Uudenmaan poliisipäälliköksi

Hämeen poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki on nimitetty Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päälliköksi. Hän siirtyy uuteen tehtävään syyskuun alussa. Virka täytetään 31.7. 2025 asti. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan oli kymmenen hakijaa. Koskimäki on...

Hämeen poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki on nimitetty Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päälliköksi. Hän siirtyy uuteen tehtävään syyskuun alussa. Virka täytetään 31.7. 2025 asti. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan oli kymmenen hakijaa. Koskimäki on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti ja oikeustieteen maisteri. Koskimäki on toiminut Hämeen poliisin päällikkönä vuodesta 2017. Hämeen Sanomat ei saanut perjantaina tietoa, kuka toimii Hämeen poliisin virkaa…