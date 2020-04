Hämeen poliisin rikosylikonstaapelille tuomio – Alaista ei perehdytetty ja häntä syrjittiin kuukausien ajan

Hämeen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli syyllistyi työturvallisuusrikokseen ja virkavelvollisuuden laiminlyömiseen, kun hänen ryhmäänsä nimitetty vanhempi konstaapeli joutui useiden kuukausien ajaksi muun ryhmän hyljeksimäksi.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden helmikuussa antama tuomio on nyt lainvoimainen. Rikosylikonstaapeli tuomittiin maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä 1 200 euroa korkoineen sekä 30 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa miehen tuloilla 1 350 euroa. Miehen maksettavaksi tuli myös 11 485 euron oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Syy kiusaamiseen oli vanhemman konstaapelin valinta tutkintaryhmään suosikin sijaan. Ryhmänjohtaja ei huolehtinut uuden tutkijan perehdyttämisestä tai pitänyt mitään yhteyttä alaiseensa. Vuosia poliisina työskennelleellä vanhemmalla konstaapelilla oli jotain kokemusta teknisestä tutkinnasta, mutta hän ei ollut valmis itsenäiseen työskentelyyn teknisenä tutkijana.

Ryhmänjohtaja ei työskennellyt alaistensa kanssa samoissa tiloissa, vaan oli siirtänyt työpisteensä autotalliin. Muu ryhmä jätti vanhemman konstaapelin useina työpäivinä yksin toimistolle ilman tietoa siitä, missä muut tutkijat olivat tai mitä he tekivät. Ryhmään kuului johtajan lisäksi puolenkymmentä poliisia.

Vanhempaa konstaapelia ei huomioitu ja häntä ei otettu usein mitenkään mukaan ryhmän keskusteluihin. Hänelle ei osoitettu omaa tietokoneella varustettua työpistettä ja ainakin koeajan alussa hän joutui vaihtamaan vaatteensa avokonttorissa.

Uuden tutkijan tulon jälkeen ryhmänjohtaja ei enää osallistunut aamukahveille, jossa oli tapana käsitellä työasioita. Näin ollen ryhmänjohtaja ei voinut täyttää esimiehen velvollisuuksiaan ja seurata alaistensa työskentelyä ja uuden tutkijan asemaa. Ryhmänjohtaja vetosi tapahtuma-aikaan (15.5.–31.10.2017) Lahden poliisilaitoksella olleisiin sisäilmaongelmiin ja oireiluunsa sekä muihin työtehtäviinsä.

Oikeuden mukaan ryhmänjohtajalla ei ollut estettä oleskella ajoittain alaisten kanssa ja laitoksen muissa tiloissa.

Vanhempi konstaapeli kertoi, että työyhteisössä oli alusta asti huokunut pettymys hänen valintaansa. Konstaapelin mukaan syy ei ollut siinä, että hän on nainen, vaan koska ryhmä oli toivonut tehtävään valittavan ennestään tuttu henkilö.

Koeajan loppupuolella vanhempi konstaapeli kutsui koko ryhmän palaveriin. Ryhmänjohtaja ei tullut paikalle. Palaverissa vanhemmalle konstaapelille oli tullut tunne, että muu ryhmä oli seinänä vastassa. Vararyhmänjohtaja oli todennut, että ”jäät yksin, jos jäät”. Vanhempi konstaapeli päätti, ettei jatka ryhmässä lähes puoli vuotta kestäneen koeajan jälkeen. Hänet nimitettiin toisen ryhmän varajohtajaksi Hämeenlinnaan.

Vanhempi konstaapeli ei ollut halunnut itse viedä asiaa eteenpäin. Hän koki, ettei halua ”nillittää” ja halusi voittaa ryhmän puolelleen. Tilanne oli kuitenkin kiinnittänyt huomiota poliisilaitoksella. Vanhemman konstaapelin kokema kohtelu tuli laitoksen johdon tietoon muuta kautta, ja asia vietiin oikeuteen.

Hämeen poliisissa on yhä kesken ryhmänjohtajan toiminnasta käynnistetty virkamiesoikeudellinen menettely. Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoo, että tekee asiassa ratkaisun vapun jälkeen. Koskimäen mukaan myös muun tutkijaryhmän toimintaa tutkitaan.

– Tämä käydään läpi pohjamutia myöten. Jos tarvetta havaitaan, niin virkamiesoikeudellisia menettelyjä voi tulla muitakin.

Rikosylikonstaapeli on jatkanut koko ajan samassa tehtävässä ryhmänjohtajana.

– Hän ei enää rikostutkinnan aikana ollut esimiesasemassa (kiusattuun) vanhempaan konstaapeliin, joten edellytyksiä hyllytykselle ei ole ollut, Koskimäki toteaa.

Käräjäoikeuden tuomiosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. HäSa

Poliisipäällikkö: Perehdyttäminen on esimiehen ehdoton velvollisuus

Tuomiolauselmassa useat todistajat sanovat, ettei työsyrjinnän tapahtuma-aikaan (2017) uusille tutkijoille nimetty varsinaista perehdyttäjää. Esimerkiksi asiassa kuultu sektorinjohtaja kuvaili, että ”yleisesti on sovittu, että uusi työntekijä perehdytetään mentoorityylillä käytännön työssä”.

Onko tällainen käytäntö voimassa, Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki?

– On esimiehen ehdoton velvollisuus vastata alaistensa perehdyttämisestä, se on virkavelvollisuus.

Vaillinainen perehdytys ja osaaminen voivat vaikuttaa paitsi rikosten selvittämiseen, myös ihmisten oikeusturvaan. Miten uuden työntekijän tai tehtävää vaihtavan henkilön osaaminen varmistetaan?

– Laitoksella on selvät yleisohjeet uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, minkä lisäksi eri toiminnoilla on omia, täsmentäviä ohjeita. Nykyään laitoksella on neljästi vuodessa perehdyttämispäivät, joille osallistuu johtoa ja kaikki viime kuukausina uusiin toimiin tulleet työntekijät. Esimiehillä on velvoite noudattaa perehdyttämissuunnitelmaa.

Rikosylikonstaapeli arvosteli voimakkaasti sitä, ettei tehtävään valittu toista, ryhmän toivomaa henkilöä, joka oli työskennellyt aikaisemmin ryhmässä. Oliko valintaprosessissa jotain erikoista?

– (Rikosylikonstaapelin) esimiehet ovat tuolloin tehneet ratkaisun ja valinneet henkilön tehtävään. Näin esimiesjärjestelmä toimii.