Hämeen poliisipäällikkö: Tutkintaa ja lupapalvelut saatetaan ajaa alas

Hämeen poliisin päällikkö Ilkka Koskimäki kertoo, että koronavirusepidemian leviämiseen laitoksen henkilöstön pariin on varauduttu. Hämeen poliisin henkilöstössä ei ole toistaiseksi yhtään koronavirukseen sairastunutta tai karanteeniin määrättyä altistunutta.

– Tällä hetkellä resurssit ovat normaalit, mutta tilanne voi muuttua aivan hetkessä.

Tehtäviä tullaan priorisoimaan siinä tilanteessa, jos poliisilaitoksen henkilöstöä sairastuu tai määrätään karanteeniin.

– Kiireelliset hälytystehtävät pitää hoitaa tilanteesta riippumatta. Esimerkiksi lupapalvelut tai tutkinta voi siinä tilanteessa kärsiä, jos työtehtäviä joudutaan järjestelemään, Koskimäki sanoo.

Jo aikaisemmin poliisihallitus on linjannut, että poliisi lopettaa puhallusratsiat koronaviruksen vuoksi.

Poliisihallitus on ohjeistanut laitoksia poikkeustoimista, kuten etätöiden tekemisistä ja siihen, että työntekijöitä jaetaan tarvittaessa eri tiloihin. Koskimäki sanoo, että etätyöhön on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet. Tähän vaikuttaa paitsi työn luonne, myös se että tietoturvallisuus on poliisityössä tärkeää.

– Tutkintaa voi jossain määrin tehdä etänä, mutta meillä on vain tietty määrä etätyöpäätteitä.