Hämeen Sanomien johto vaihtui, mutta tärkeimmistä tavoitteista ei tingitä

Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden toimitusjohtajan ja päätoimittajan tehtävistä väistynyt Petri Hakala arvioi maakuntamedioiden tulevaisuuden olevan varsin hyvä.

– Hämeen Sanomissa on arvokasta se, että lukija- ja asiakassuhteet ovat erittäin hyvät. Ja maine on erinomainen. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa uutta tulevaisuudessa.

Hän vertaa paikallismedioita maailmanlaajuisiin uudenlaisen median toimijoihin, kuten Facebookiin ja Googleen, joiden luotettavuutta hän ei pidä korkeana.

– Kun tekaistuilla henkilötiedoilla voi kirjoittaa mitä tahansa sisältöä, niin se on johtanut valeuutisiin. Näiltä globaaleilta toimijoilta puuttuu uskottava sisältö, Hakala puntaroi median tilaa.

Hakala aloitti toimitusjohtajana ja päätoimittajana reilu vuosi sitten.

Uutta osoitetta mietitään syksyllä

Väistymisen hetkellä hän ei halua sen enempää arvioida, mitä olisi voinut tehdä toisin.

Siihen analyysiin ei ole kulunut aikaa tarpeeksi.

– Se tunne on, että työ jäi kesken.

Haastatteluhetkellä Hakala on ajamassa mökilleen Pohjois-Karjalaan.

Kesän ajan monissa mediataloissa meritoitunut mies aikoo ottaa rauhallisesti. Antaa aikaa itselleen.

Syksyn saapuessa on eteenpäin katsomisen vuoro.

– Koen olevani parhaassa työiässä ja tässä on vielä seitsemän vuotta tehokasta aikaa jäljellä, Hakala laskeskelee.

Vaikka haastattelun tunnelmaa ei voi kuvailla kohottavaksi, Hakala löytää väistymisen ajankohdasta koomisiakin piirteitä.

– Kun lähdin Satakunnan Kansasta Porista vuonna 2013, Ässät voitti mestaruuden. Tänä kevään HPK voitti. Täytyykin katsoa tarkkaan, mihin maakuntamediaan menee seuraavaksi töihin.

Lehtien digitaalista kehittämistä jatketaan

Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden vt. päätoimittajana ja toimitusjohtajana tiistaina aloittanut Mikko Soini linjaa, että molempien lehtien digitaalista kehittämistä on jatkettava niin, ettei printtilehden sisältö kärsi.

– Meillä on erinomaisen osaavia työntekijöitä ja olemme saavuttaneet lupaavia tuloksia sivumääränäyttöjen kasvussa ja digitaalisessa maailmassa ylipäätään. Samalla kun palvelemme yhä enemmän mobiiliin ja sovelluksiin siirtyviä asiakkaitamme, meidän täytyy huolehtia printtilehden sisällöistä ja laadusta.

Mikko Soini on työskennellyt Hämeen Sanomien toimituspäällikkönä vuodesta 2016 lähtien.

Paikallisen sisällön tarve ei katoa

Soini myös uskoo, ettei maakunnallisen ja paikallisen sisällön tarve katoa koskaan.

– Globaali tai valtakunnallinen media ei ole kiinnostunut siitä, miten Forssassa tai Hämeenlinnan seudulla tehtävät päätökset vaikuttavat ihmisten arkeen tai lompakkoon. Me kerromme näistä.

Hämeen Sanomat oy hakee myös aktiivisesti uusia tukijalkoja perinteiselle bisnekselleen.

– Tänä vuonna järjestämme kymmenen konserttia ja lisäksi useita messuja. Uusia bisnesaihioita on kehitysputkessa useampikin, toivottavasti näistä voi kertoa julkisesti lisää jo piakkoin, Soini toivoo. HäSa