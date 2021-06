Viikon visa on jälleen julki, vaan tällä viikolla se on tietenkin juhannusvisa! Kysymyksiä on tuttuun tapaan laidasta laitaan ja poikkeuksellisen monipuolisesti!

Pääset tekemään Hämeen Sanomien visan alta:

/20 Juhannusvisa 2021 Tiedätkö, mikä on Kanta-Hämeen maakuntakala? Entä kuka artisti kahmi Emma-palkintoja tänä vuonna? Nappaa tästä visailukysymykset juhannuksen ratoksi. 1 / 20 Kuka oli Kanta-Hämeen ääniharava kuntavaaleissa 2021? Johannes Koskinen Jari Koskinen Lulu Ranne 2 / 20 Montako lampea ja järveä Lopelta löytyy? 168 300 423 3 / 20 Minkä naapurikunnan kanssa Hämeenlinnalla on eniten yhteistä rajaa? Forssa Janakkala Hattula 4 / 20 Mikä on Kanta-Hämeen maakuntakala? lahna nahkiainen järvitaimen 5 / 20 Kuka ohjasi vuoden 2020 parhaan elokuvan Oscarin saaneen "Nomadlandin"? Chloé Zhao Christopher Nolan Quentin Tarantino 6 / 20 Montako Emma-palkintoa pinnalle noussut artisti BEHM sai vuonna 2021? 3 5 7 7 / 20 Millä sävellyksellä Sibelius teki läpimurtonsa? Finlandia Kullervo Kuusi 8 / 20 Mikä aikakausi edelsi kansallisromantiikan aikakautta Suomessa? realismi symbolismi klassismi 9 / 20 Mikä on Suomen syvin järvi? Päijänne Saimaa Vanajavesi 10 / 20 Mikä on maapallon kuumin paikka? Sahara, Pohjois-Afrikka Kuolemanlaakso, Yhdysvallat Iso Hiekka-aavikko, Iran 11 / 20 Milloin Maa on kauimpana Auringosta? lokakuun lopussa tammikuun alussa heinäkuun alussa 12 / 20 Missä sijaitsee Salamajärven kansallispuisto? Kivijärvellä Savonlinnassa Inarissa 13 / 20 Kuka valittiin vuonna 2020 vuoden urheilijaksi? Silja Kosonen Petra Olli Lukas Hradecky 14 / 20 Minkä lajin pääsarja on Vaahteraliiga? Maahockey Amerikkalainen jalkapallo Rugby 15 / 20 Kuka oli Suomen paras pistemies miesten jääkiekon MM-kisoissa vuonna 2021? Anton Lundell Marko Anttila Arttu Ruotsalainen 16 / 20 Kuinka monessa kaupungissa vuoden 2021 jalkapallon EM-kisoja pelataan? 6 9 11 17 / 20 Mitä tarkoitetaan pullonkaulailmiöllä? Muutama lajin edustaja aloittaa uuden populaation Suurin osa populaatiosta tuhoutuu Lajin edustajat joutuvat erilleen toisistaan 18 / 20 Mikä näistä lajeista on äärimmäisen uhanalainen? Harmaahaikara Kiljuhanhi Viirupöllö 19 / 20 Mikä on Suomen yleisin puulaji? Koivu Mänty Kuusi 20 / 20 Kuinka monta prosenttia maapallon hapesta Amazonin sademetsä tuottaa? 8 % 12 % 20 % Your score is The average score is 0% LinkedIn Facebook Twitter 0% Restart quiz Exit

Mukavia hetkiä visailun parissa!

Löydät aiemmat visat tästä.