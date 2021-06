Hämeen Sanomien omistaja vaihtuu: Keskisuomalainen-konserni hankkii hämeenlinnalaisen mediayhtiön

Media-alan yrityskauppa allekirjoitettiin tiistaina. "Kauppa on luontainen osa mediakonserni Keskisuomalaisen viime vuosien johdonmukaista kasvustrategiaa", kommentoi Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Hämeen Sanomia kustantavan Hämeen Sanomat oy:n omistaja vaihtuu. Aina Group on myynyt mediayhtiönsä jyväskyläläiselle Keskisuomalainen Oyj:lle.

Yhtiöt allekirjoittivat kaupat tiistaina Hämeenlinnassa. Pörssitiedotteen mukaan kaupan velaton kauppahinta on 8,3 miljoonaa euroa. Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan.

Kaupan myötä Hämeen Sanomat Oy:n julkaisemat lehdet eli Hämeen Sanomat, Forssan Lehti sekä Hämeenlinnan seudulla ilmestyvä Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset siirtyvät uuden yhtiön julkaistavaksi ja kustannettavaksi.

Myös Hämeen Sanomien jakeluyhtiö Ilves Jakelu siirtyy Keskisuomalaiselle.

– Kaupalla haluamme turvata Hämeen Sanomien lehtien ja muun liiketoiminnan menestymisen myös tulevaisuudessa. Maakunnallisen ja paikallisen sisällön kehittäminen on Keskisuomalainen Oyj:n painopiste sisällöntuotannossa. Tästä se haluaa pitää kiinni myös Kanta-Hämeessä, sanoo Aina Groupin hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola Aina Groupin mediatiedotteessa ja jatkaa:

– Medialiiketoiminta siirtyy yhä enemmän digitaaliselle puolelle. Se vaatii vahvempia taloudellisia hartioita ja erityisosaamista, jota uudella omistajalla on.

Hämeen Sanomien noin 200 työntekijää jatkavat uuden omistajan palveluksessa. Aina Groupin täytyy vielä järjestää ylimääräinen yhtiökokous kauppojen hyväksymiseksi. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Suomen suurin kustantaja

Keskisuomalainen-konserni on tytäryhtiöineen Suomen suurin printtimedian julkaisija, kun laskee julkaisunimikkeet. Konserni on myös hankkinut lukuisia alueellisia lehtiä viime vuosien aikana, ja hankintoja on tehty Kanta-Hämeessäkin.

– Hämeen Sanomien kauppa on luontainen osa mediakonserni Keskisuomalaisen viime vuosien johdonmukaista kasvustrategiaa. Hämeen Sanomat on perinteikäs ja hyvin hoidettu mediakonserni, arvioi Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi pörssitiedotteessa.

Nimilehtensä Keskisuomalaisen lisäksi konserni julkaisee muun muassa Päijät-Hämeessä ilmestyvää Etelä-Suomen Sanomia, Pohjois-Savossa julkaistavaa Savon Sanomia sekä Lappeenrannassa ilmestyvää Etelä-Saimaata. Lisäksi konsernilla on lukuisia alue-, kaupunki- ja paikallislehtiä sekä omia painotaloja.

Kanta-Hämeessä Keskisuomalainen-konserni omistaa Riihimäellä ja Hyvinkäällä ilmestyvän Aamupostin. Hämeenlinnan Lammilla ilmestyvän Keski-Hämeen konserni osti alkuvuonna 2020.

Maanantaina konserni ilmoitti puolestaan lähtevänsä vähemmistöomistajaksi televisiokanava AlfaTV:hen.

Keskisuomalainen on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

Kaksi Suomen vanhinta

Kaupan myötä kaksi vanhaa suomenkielistä julkaisua siirtyy yhteiseen omistukseen. Keskisuomalainen viettää tänä vuonna 150-vuotista juhlavuottaan. Lehti kuitenkin ilmestyi aluksi nimellä Keski-Suomi.

Hämeen Sanomat sen sijaan juhli 140-vuotista ilmestymistään alkuvuonna 2019. Se on vanhin suomenkielinen sanomalehti, joka on ilmestynyt samalla nimellä.

Hämeen Sanomat ja Keskisuomalainen Hämeen Sanomat Perustettu vuonna 1878. Ensimmäinen Hämeen Sanomien numero ilmestyi alkuvuonna 2019. Hämeen Sanomat Oy:n palveluksessa oli vuonna 2020 yhteensä 198 kokoaikaista työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja tulos 1,3 miljoonaa euroa. Keskisuomalainen Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1871. Sittemmin yhtiöstä on kasvanut media-alan konserni. Keskisuomalainen-konsernin palveluksessa oli 1641 työntekijää vuonna 2020. Liikevaihto oli 206,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 20,1 miljoonaa euroa.

Uutista päivitetty 22.6.2021 kello 10.42 lisätiedoin.