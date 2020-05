Hämeenlinna aloittamassa pian uudet yt:t – Tavoitteena 1,5 miljoonan säästö vuoden sisällä

Hämeenlinnan kaupunki jatkaa säästötarpeiden vuoksi tänä keväänä aloittamaansa yhteistoimintamenettelyä pian tällä viikolla päättyneiden ensimmäisten yt-neuvottelujen jälkeen.

Ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle ehdotetaan yhteistoimintamenettelyn ”lisävaiheen” käynnistämistä jo ennen aiemmin päätettyä yt-menettelyn toista vaihetta, joka kestää useamman vuoden.

Syynä nopeammin tarvittaville uusille yt-neuvotteluille ovat koronan aiheuttamat taloudelliset menetykset ja ylipäätään kaupungin taloudellinen kokonaistilanne.

Kaupunginhallitus päätti 4. toukokuuta käynnistää kaksivaiheisen yt-menettelyn. Ensimmäinen vaihe kattoi tänä vuonna tehtävät toimet sen henkilöstön osalta, jonka työt ovat vähentyneet koronaepidemian takia.

Neuvottelut päättyivät tämän viikon tiistaina. Henkilöstöä ei lomauteta tänä kesänä.

Syynä on se, että valtioneuvosto päätti yhteiskunnan toimintojen vähittäisestä avaamisesta. Lomautuksilta vältytään myös siksi, että töitä on järjestelty, vuosilomia suunniteltu ja muitakin ratkaisuja on löydetty.

Toiset yt:t käyntiin heti kesän jälkeen

Uusi yhteistoimintamenettely on ajoitettu välille 1.9.2020–31.5.2021.

Tämä vaihe koskee koko henkilöstöä. Sen tavoitteena on löytää 1,5 miljoonan euron henkilöstösäästöt tuon yhdeksän kuukauden ajanjaksolle ja varmistaa toisen vaiheen yhteistoimintamenettelyn onnistuminen, kirjoittaa kaupunginhallituksen esittelytekstissä asian valmistellut henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen.

Yt-menettelyssä hyödynnetään hänen mukaansa henkilöstön vaihtuminen ja muut henkilöstörakenteelliset muutokset ”maksimaalisesti” ja etsitään säästöjä myös muista henkilöstökuluista.

Samalla kaupunki varautuu myös mahdolliseen henkilöstötyövuosien vähentämiseen ja lomauttamiseen.

”Henkilöstöä osallistetaan ideoimaan miten työtä voidaan tehostaa ja säästöjä saadaan aikaiseksi”, esittelyteksti sanoo.

Henkilöstö mukaan muutosten pohdintaan

Yt-menettelyn toisen vaiheen tavoitteena on selvittää henkilöstörakenteellisia muutoksia ja toteuttaa ne yhdessä henkilöstön kanssa vuosina 2021–2025. Tämäkin koskee kaupungin koko henkilöstöä, ja perusteet ovat taloudelliset.

Tavoitteena on löytää vuoteen 2025 mennessä pysyvä, yhteensä viiden miljoonan euron kustannustason lasku. Hämeen Sanomat kertoi tällä viikolla, että esillä on ollut sadan työtekijän vähentäminen.

Kaupungin tuoreen talousennusteen mukaan kuluva tilikausi on painumassa 36,6 milj. euroa alijäämäiseksi ilman valtiolta saatavia koronakorvauksia. Alijäämää kasvattaa myös budjetoitua heikompi verotuloennuste.

Kun huomioidaan mahdollinen 16,5 miljoonan euron valtion ”koronatuki”, arvioidaan tilikauden päätyvän silti noin 20 miljoonaa euroa miinukselle.

Henkilöstötorista ehdotetaan pysyvää

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan myös, että koronaepidemian myötä käyttöön otetusta henkilöstötorista tehdään pysyvä osa henkilöstöpalveluiden toimintaa. Kaupunki on saanut siitä erittäin hyviä kokemuksia.

Henkilöstötorin kautta on sijoitettu kaupungin työntekijöitä hiljentyneiltä toimialoilta uusin tehtäviin, sinne missä koronatilanteen takia on lisätyövoimaa tarvittu.

”Tämä mahdollistaa joustavammat henkilöstön siirrot myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa poikkeusolojen jälkeen”, kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan päätösehdotuksessa sanotaan.

Ehdotuksen mukaan ensi vuonna ei kaupungin organisaatioon perustettaisi yhtään uutta vakanssia. Siinä tilanteessa, että lainsäädäntö sitä edellyttää tai jokin palvelutoiminta kotiutetaan kaupungin tehtäväksi, asia ratkaistaan erikseen.

Vakanssimuutokset ja sisäiset siirrot ovat päätösehdotuksen mukaan ensi vuonna mahdollisia. HäSa